Ballando con le Stelle cast 2019, Milly: “Ci sarà una figura mai vista”

Ballando con le Stelle cast 2019: le anticipazioni di Milly Carlucci

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che partirà su Rai Uno il prossimo sabato 30 marzo. A quanto pare il cast è già chiuso, come rivelato da Milly Carlucci in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. “Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast eccezionale, pazzesco. Ma sono ancora tenuta al silenzio sui nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista a Ballando”, ha dichiarato la conduttrice. “Una persona che, al suo primo apparire, farà dire a tutti i telespettatori, con sorpresa: “Ma guarda! E adesso come fanno?” Per ora non posso dire di più”, ha aggiunto Milly, che non ha voluto svelare di più.

Giuria Ballando con le Stelle 2019 confermata

A Ballando con le Stelle vale il motto “squadra che vince non si cambia”. Per questo Milly Carlucci ha confermato tutti i giurati delle passate edizioni: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith. Confermati anche Paolo Belli, come responsabile della parte musicale, e Robozao. “Ci sarà solo un cambiamento triste: per la prima volta non ci sarà il nostro storico commentatore a bordo campo Sandro Mayer”, ha sottolineato Milly. Da chi sarà sostituito? Al momento non è chiaro ma da mesi si parla di un ruolo inedito per Giovanni Ciacci, concorrente del 2018.

Concorrenti Ballando con le Stelle: indiscrezioni

Milly Carlucci non ha voluto annunciare alcun nome ma secondo indiscrezioni nel cast di Ballando con le Stelle ci saranno: Milena Vukotic, Sandra Milo, Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Maurizio Mattioli, Patrizia Rossetti.