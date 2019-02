Ballando con le Stelle 2019: anche Milena Vukotic nel cast

Ballando con le Stelle 2019 cast: Milly Carlucci chiama Milena Vukotic

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà su Rai Uno il prossimo marzo. Al momento la data d’inizio non è stata ancora ufficializzata. Nel frattempo Milly Carlucci sta completando il cast che si preannuncia scoppiettante. Come riporta il settimanale Oggi tra i nuovi protagonisti di Ballando ci sarà Milena Vukotic. L’attrice famosa per i film di Fantozzi e la fiction Un Medico in Famiglia ha ceduto al lungo corteggiamento della Carlucci, che vuole bissare il grande successo ottenuto lo scorso anno.

Chi sono gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2019

Oltre a Milena Vukotic sembra certa nel cast di Ballando con le Stelle un’altra attrice: Manuela Arcuri. L’interprete di Latina, causa maternità, manca da tempo dal piccolo schermo e lo show Rai rappresenta l’occasione giusta per tornare in pista. Tra gli altri concorrenti si fanno i nomi di: Ivana Mrazova, Patrizia Rossetti, Elisa Isoardi, Sandra Milo, Ettore Bassi, Maurizio Mattioli.

Ballando con le Stelle 2019: confermata Selvaggia Lucarelli

Tutta la giuria di Ballando con le Stelle, compresa Selvaggia Lucarelli, è stata confermata. Al contrario non è stato ancora deciso chi prenderà il posto di Sandro Mayer, scomparso improvvisamente un mese fa.