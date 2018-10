Ballando con le Stelle, torna davvero Ciacci? Le ultime parole di Milly Carlucci

Milly Carlucci: Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci in giuria a Ballando con le Stelle 2019?

Milly Carlucci è presentatrice di Ballando con le Stelle ormai da ben tredici edizioni. Instancabile madrina del programma di Rai 1 dedicato al ballo, Milly parla al settimanale Dipiù delle novità del prossimo anno. Voci di corridoio dicono che la blogger Selvaggia Lucarelli non salirà più in giuria quest’anno ma, Milly Carlucci non ne è poi così certa: “I contratti devono ancora essere firmati. Ma Selvaggia è nel mio cuore: ha dato “pepe” al programma”. La conduttrice si augura di avere ancora la briosa Lucarelli in giuria, magari proprio insieme ancora alla coreografa Carolyn Smith, allo stilista Guillermo Mariotto, al conduttore Fabio Canino e al giornalista sportivo Ivan Zazzaroni. Dunque squadra invariata anche per il prossimo anno. Eppure l’esperto di moda ed ex concorrente Giovanni Ciacci, durante Detto Fatto, ha proprio fatto una proposta a Milly lanciandole un appello.

Giovanni Ciacci in giuria a Ballando 2019

Giovanni Ciacci pare essersi molto appassionato al programma di ballo, infatti ha proprio fatto richiesta a Milly Carlucci di partecipare come giurato nella prossima edizione.“Milly, fammi fare il giudice a Ballando con le Stelle!”, così avrebbe detto Ciacci durante il programma di Rai 2, Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Così Milly ha subito chiamato Ciacci e gli ha detto: “Giovanni, prima di fare il giudice, devi sudare ancora sulla pista da ballo”, così lo vedremo a Ballando on the Road ballare con Samanta Togni, dimostrando di saper ballare anche con una donna. Infatti Giovanni nella scorsa edizione del programma ha ballato con il talentuoso Raimondo Todaro. “Solo nella prossima edizione di Ballando verrà rivelata la sorpresa. Ma solo se se Giovanni sarà stato abbastanza bravo da meritarsela”, ha precisato la bionda conduttrice.

Ballando on the Road torna il 3 novembre

Nuovo impegno per Milly Carlucci che torna a condurre, dopo la grave perdita del suo papà Luigi. Riparte Ballando on the Road, il 3 novembre da Reggio Emilia. Giovanni Ciacci sarà l’attrazione speciale della serata, ha comunicato Milly. Se ballerà bene forse si aggiudicherà un posto nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.