Milly Carlucci: grave lutto per la conduttrice di Ballando con le Stelle

Lutto per Milly Carlucci, è morto suo padre Luigi

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Milly Carlucci, è morto all’età di 91 anni, il suo adorato padre Luigi Carlucci. A dare l’annuncio è stata Gabriella Carlucci, sorella della conduttrice di “Ballando con le stelle”. Con la voce rotta dal pianto, Gabriella ha dichiarato telefonicamente al Messaggero, a proposito di suo padre: “Era una persona anziana, aveva quello che hanno le persone della sua età!”. Il papà delle sorelle Milly, Gabriella ed Anna, tutte e tre appartenenti al mondo dello spettacolo, era un generale in pensione dell’esercito italiano, già vedovo da qaulche anno. Si è spento al Policlinico Gemelli di Roma, dopo un lungo periodo di malattia. I funerali si terranno mercoledì 24 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Chiara, a Roma.

Una triste notizia per Milly Carlucci

Soltanto qualche giorno fa, Milly Carlucci era apparsa in televisione serena, con il suo solito sorriso solare che conquista tutti. La conduttrice parlava di futuro, presa sempre del suo lavoro in tv che ama tanto, forse non si aspettava assolutamente che le condizioni di suo padre potessero precipitare così da un momento all’altro. Milly che già ha affrontato il lutto qualche anno fa, infatti ha perso la sua adorata mamma a causa di un cancro; ora stava assistendo al declino di suo padre Luigi.