Cristina Plevani: la vincitrice del Grande Fratello punta a Ballando con le stelle

Cristina Plevani vincitrice del Grande Fratello: “Mi vedrei bene a Ballando con le stelle”

Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2001, oggi è un’istruttrice professionista di fitness e di nuoto. A distanza di 19 anni dallo storico debutto in italia del famoso reality show, la Plevani è ancora rimasta vivamente intatta nei ricordi dei telespettatori. Seguita su Instagram da ben 45mila followers, l’ex gieffina ama condividere scatti della sua attuale vita ed interagisce molto con il suo pubblico e con i vecchi fan. Nel suo ultimo post ha pubblicato una foto in costume da bagno con i capelli bagnati, scrivendo: “Facce da mercoledì mattina non ancora sveglie. Giornata lunga”. Sotto la foto, numerosissimi sono stati i complimenti e qualcuno ha colto la palla al balzo per farle qualche domanda. Vista l’attuale partecipazione di Marina La Rosa (“gatta morta” e sua antagonista nella casa del GF), un utente scrive: “Cristina sei fantastica, ti vedrei bene al Grande Fratello Vip”. “Io a Ballando con le stelle”, ha replicato immediatamente Cristina Plevani, usando l’hashtag del programma di Milly Carlucci e aggiungendo uno smile.

Cristina Plevani ricorda l’esperienza al Grande Fratello e parla di Marina La Rosa

Cristina Plevani, recentemente ha parlato dell’ex coinquilina Marina la Rosa (attuale concorrente all’Isola dei famosi) dopo una sua intervista nel talk show Verissimo. A distanza di diverse settimane da quel commento, la vincitrice del primo GF è tornata a parlare della sua esperienza nel reality, ricordando i suoi vecchi compagni. La Plevani afferma di non saper dire se considera Marina La Rosa e gli altri degli amici. “Ho pensato tante volte al nostro rapporto, soprattutto quando ho letto di Marina La rosa all’Isola dei famosi. Vedo le sue immagini sui social, leggo i commenti su di lei, le sue esternazioni, ma se mi doveste chiedere cosa ne penso non saprei cosa dirvi”, spiega Cristina. “La mia conoscenza, con lei e con gli altri, è ferma e bloccata a 19 anni fa all’interno di quelle mura…e nonostante questo non posso dire di conoscerli”, poi aggiunge.

Ballando con le stelle: L’appello di Cristina Plevani e le dichiarazioni di Milly Carlucci sugli ex concorrenti di reality

Cristina Plevani, dopo aver lavorato anche come cassiera in un supermercato, oggi è diventata un’istruttrice sportiva. Nonostante ciò, sembra che la prima vincitrice del Grande Fratello, dove ha avuto anche un flirt con Pietro Taricone, desidererebbe tornare a comparire in tv. Infatti nel suo ultimo post avrebbe strizzato l’occhio a Milly Carlucci, dicendosi adatta per Ballando con le stelle. Potrebbe dunque partecipare allo storico dance show di Raiuno? Chissà, ma probabilmente no. Infatti proprio negli ultimi giorni, l’elegante Milly ha spiegato perché non assolda nel suo programma ex concorrenti dei reality. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la conduttrice ha dichiarato: “In realtà non c’è un veto vero e proprio, un editto promulgato dal dittatore. Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?”. Però Cristina Plevani non ha un grande ruolo in tv da quasi venti anni, quindi mai dire mai.