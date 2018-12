Cristina Plevani, Marina La Rosa a Verissimo? “Non mi è piaciuta’

Cristina Plevani scrive un lungo post sull’ospitata a Verissimo di Marina La Rosa: “Non possiamo fare i reduci a vita, non mi è piaciuta”. Le due furono ‘rivali’ in amore per Pietro Taricone ai tempi del primo Grande Fratello

Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello (correva l’anno 2001), nelle scorse ore ha scritto un lungo post sull’ospitata a Verissimo di Marina La Rosa, sua compagna di viaggio ai tempi del reality, nonché sua ‘rivale’ in amore, sempre al tempo del programma (la Plevani ebbe una relazione con il compianto Pietro Taricone, che poi spostò le sue attenzioni su Marina, senza però riuscire a conquistarla). “Ieri ho visto #marinalarosa intervistata a Verissimo e di conseguenza ho letto i commenti sui social”, ha esordito Cristina sui suoi canali social. “Da questo sono partite una serie di riflessioni”. La Plevani a questo punto spiega che secondo lei chi partecipò a quel reality fu seguito da una generazione precedente di spettatori ed è normale che i giovani non li riconoscano nemmeno quando vanno in tv.

Prima edizione GF, Plevani: “Molti di noi non hanno avuto riciclo televisivo. Non possiamo però parlare ancora di Grande Fratello”

“Ai tempi non c’erano nemmeno i social – riflette Cristina – Non seguo le vite personali degli altri ma quando andiamo in tv per qualche intervista è normale leggere: ‘Ma chi è? L’hanno tirata fuori dalla naftalina, non avevano più nessuno da intervistare?’. E se vogliono colpire il personale allora arrivano i commenti ‘ha le rughe, è invecchiata ecc'”. Cristina spiega poi che molti che parteciparono alla prima edizione del GF “non hanno avuto un riciclo televisivo” e che oggi, per restare sulla cresta dell’onda, bisogna essere presenti sui social, oltreché avere il trampolino del piccolo schermo. A questo punto chiosa: “Tornare per parlare ancora di Grande Fratello, anche no. Ieri ho ascoltato l’intervista e non mi è piaciuta. Non per Marina, ma parlare ancora di noi che noia. Forse mi aspettavo qualcosa di più scoppiettante visto il suo ritorno nel programma del Mago Forrest”.

“Non possiamo fare i reduci a vita del GF”

“Non possiamo fare i reduci del GF a vita”, aggiunge Cristina. “Io difficilmente pubblico sui miei profili il mio passato legato al reality, non per sputare nel piatto dove ho mangiato, ma per essere solo Cristina Plevani”. Infine precisa: “Voglio mostrarmi e farmi conoscere, e magari essere apprezzata, per quello che sono oggi, per il mio modo di pormi, per i miei pensieri e le mie parole”.