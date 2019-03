Elena Santarelli come Brigitte Bardot: il nuovo look fa impazzire i fan

Elena Santarelli per la festa della donna cambia look e fa impazzire i fan: ecco perché

Elena Santarelli ha cambiato look. Nel giorno della Festa della Donna, la Consigliera di ItaliaSi! (programma in onda il sabato pomeriggio si Raiuno e condotto da Marco Liorni) ha esibito sul Instagram un nuovo taglio di capelli. Bionda come sempre, con una coda di cavallo, un sorriso smagliante e una sorprendente frangetta, nella didascalia al post non ha scritto nulla di particolare, ma i suoi sempre più numerosi fan sono letteralmente impazziti per il cambiamento adottato. Il nuovo scatto social della bella Elena Santarelli, infatti, ha superato i 17mila like e sembra piacere soprattutto alle donne, che hanno hanno riempito la showgirl ed opinionista latinense di complimenti, senza dimenticare di mandare un saluto o una parola affettuosa al piccolo Giacomo, che insieme a sua mamma continua la battaglia contro il tumore.

La frangetta di Elena Santarelli conquista instagram: “Una Bardot contemporanea”

Il nuovo taglio di capelli di Elena Santarelli sembra aver conquistato la platea di instagram. Tantissimi utenti, infatti, le hanno rivolto i loro apprezzamenti e qualcuno l’ha addirittura comparata alla sensuale attrice francese Brigitte Bardot: “Altro che la Schiffer! Una Bardot contemporanea, bellissima e carica di umanità!”, scrive una seguace. Ma ad apprezzare il nuovo look di Elena, e nello specifico l’inedita francia, sono davvero tante donne italiane. Quasi tutte non si complimentano non solo per la sua bellezza esteriore, ma anche per quella interiore. E infatti sotto al suo ultimo post condiviso su Instagram, si può leggere: “Così dovrebbe essere una donna, sempre con il sorriso. Ora, però, la vita ti deve un sorriso a te. Auguri per tutto”; “Complimenti la frangia ti sta bene, non te la togliere più” e ancora “Bellissima Elena, ha un sorriso dolcissimo. Il sorriso di una donna forte e coraggiosa”.

Elena Santarelli: continua la lotta contro la malattia del figlio Giacomo

Elena Santarelli recentemente è stata ospite di Mara Venier dove si è commossa. Mamma tenace e affettuosa, Elena sta continuando sempre più combattiva la lotta contro il tumore cerebrale del piccolo Giacomo con tutti i mezzi a sua disposizione. Diventata anche madrina del Progetto Heal, la Santarelli dal novembre 2017 non mostra più sui social suo figlio, ma nonostante qualche momento di paura è sempre speranzosa: “Spero di essere anche io un esempio di guarigione con mio figlio”, ha dichiarato.