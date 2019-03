Ballando con le stelle 2019 cast completo: tutti i concorrenti della 14esima edizione

Ballando con le stelle 2019, tutti i concorrenti della 14esima edizione: svelato il cast

Dopo settimane di attesa, finalmente conosciamo il cast completo di Ballando con le stelle 2019. Nei giorni scorsi sono iniziati a circolare alcuni nomi dati per certi, ma a rivelare i concorrenti ufficiali della nuova edizione è stato Davide Maggio. La 14esima edizione del programma di Milly Carlucci sta per cominciare: la prima puntata è prevista per sabato 30 marzo. Ancora una volta, quindi, Ballando con le stelle si scontrerà il sabato sera con il Serale di Amici. Anche il talent show di Maria De Filippi, infatti, debutterà con la fase finale il 30 marzo. L’appuntamento è come sempre su Rai 1, ma adesso vediamo i concorrenti di Ballando con le stelle 2019.

Cast Ballando con le stelle 2019, i concorrenti ufficiali

Anche quest’anno, Milly e la sua squadra hanno messo insieme un cast di ballerini ben variegato. Insomma, ci sono concorrenti per tutti i gusti e per tutte le età. A Ballando con le stelle 14 ci saranno molti attori, ma non possono mancare gli influencer, anche se quest’anno in numero nettamente inferiore, e ci sarà persino uno youtuber, per attirare il pubblico più giovane. Confermata Suor Cristina, come vi abbiamo rivelato già ieri, così come è confermatissimo Antonio Razzi. Non ci sarà invece la politica Nunzia Di Girolamo e neanche la vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani, che aspirava a diventare ballerina su Rai 1.

Ballando con le stelle 16 cast completo: i nomi dei concorrenti ufficiali

Ecco l’elenco del cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2019:

Manuela Arcuri;

Ettore Bassi;

Enrico Lo Verso;

Angelo Russo, il Catarella di Montalbano;

Milena Vukotic;

Nancy Brilli;

Dani Osvaldo, ex calciatore ed ex fiamma di Benedetta Mazza;

Two Twins, nome d’arte di Fabrizio e Valerio Salvatori, altri non sono che i gemelli di Avanti un altro;

Lasse Matberg, volto noto ai frequentatori di Instagram , è norvegese;

, è norvegese; Marco Leonardi, giovanissimo youtuber siciliano;

Antonio Razzi;

Suor Cristina.

Per quanto riguarda invece la giuria di Ballando con le stelle 2019, e con loro completiamo il cast della 14esima edizione, dovrebbero essere confermati tutti i giudici dello scorso anno. Quindi rivedremo Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto capitanati da Carolyn Smith.