Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia il quarto concorrente

Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela il quarto concorrente da Eleonora Daniele

Già erano stati svelati dal sito DavideMaggio.it i nomi dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza il prossimo 30 marzo. Ora però la padrona di casa, Milly Carlucci, sta svelando ufficialmente il cast ufficiale nei programmi di Rai 1. Giovedì 14 marzo, la conduttrice è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ed ha annunciato chi sarà il quarto concorrente. “Dovresti intervistare questo ragazzo“, ha esordito Milly, rivolgendosi all’amica e collega Eleonora Daniele. Lui è Marco Leonardi, giovane youtube siciliano. Il ragazzo è uno dei più giovani concorrenti mai apparsi a Ballando con le stelle, ha 16 anni ed ha già pubblicato un suo libro. Ha un seguito social molto importante e attraverso le sue foto e i suoi racconti, sta facendo conoscere al mondo (della rete e non) la sua storia. Quella di figlio di un mafioso, il papà del ragazzo infatti è stato arrestato e si trova ora in carcere.

Ballando con le stelle, il cast del programma

Sarà un tour nei programmi di punta di Rai 1 quello di Milly Carlucci, in cui giorno dopo giorno annuncerà ufficialmente i concorrenti della 14esima edizione di Ballando con le stelle. Era già successo da Marco Liorni, a Italia Sì. In quella occasione, la conduttrice ha fatto il nome di Antonio Razzi, Angelo Russo (Catarella de Il Commissario Montalbano) e Suor Cristina. Nel cast però spiccano anche i nomi di Manuela Arcuri, che torna in tv dopo diverso tempo, e degli attori Milena Vukotic, Ettore Bassi e Nancy Brilli.

Rosanna Cancellieri a Milly Carlucci: “Mi ha illusa”

Una dichiarazione di Rosanna Cancellieri, rilasciata a Vieni da Me, sta scatenando una certa polemica sul web. La giornalista ha dichiarato: “Mi ha chiamato Milly… vieni ti voglio fare un provino perché pensavamo a te per averti nel cast di Ballando con le stelle”, spiega. “Ero pazza di gioia, do il meglio di me, cerco di fare la migliore delle figure, racconto tutto il mio amore, la mia dedizione, la passione per la danza e Milly mi dice ‘che bello, tu sei proprio la nostra concorrente ideale’. Torno a casa volando e non si sono fatti più vivi”, racconta l’ex volto del Tg3. E così, la Cancellieri, ignorata da Ballando con le stelle, ha lanciato un hashtag sui social: #MillyRipensaci. Ma cosa farà adesso la conduttrice?