Rosanna Cancellieri, lo sfogo contro Milly Carlucci e Ballando: “Una storia dolorosa”

Come ogni settimana, Rosanna Cancellieri è tornata negli studi di Vieni da me con la sua rubrica di gossip. La giornalista parla del caso della comica Valeria Graci che, esclusa dall’ultima edizione di Ballando con le stelle, ha lanciato l’hashtag #MillyRipensaci. Così si lascia andare ad uno sfogo con Caterina Balivo, raccontando di un provino fatto con Milly Carlucci per partecipare come concorrente proprio allo storico dance show di Raiuno. La Cancellieri parla di “una storia dolorosa” e racconta di aver ricevuto una chiamata dalla Carlucci qualche anno fa: “Mi ha chiamato Milly… vieni ti voglio fare un provino perché pensavamo a te per averti nel cast di Ballando con le stelle”, spiega. “Io pazza di gioia, do il meglio di me, cerco di fare la migliore delle figure, racconto tutto il mio amore, la mia dedizione, la passione per la danza e Milly mi dice ‘che bello, tu sei proprio la nostra concorrente ideale’. Torno a casa volando e non si sono fatti più vivi. “, racconta l’ex volto del Tg3.

Rosalla Cancellieri come Valeria Graci: l’hashtag #MillyRipensaci a Vieni da me

Caterina Balivo è quasi sconvolta dal racconto della Cancellieri: “Noo, Rosanna sei stata Rifiutata?”, “Ignorata proprio, non mi hanno più chiamata!”, replica secca l’ex concorrente de L’Isola dei famosi che poi rincara la dose: “Mi hanno proprio deluso ed illuso così!”. Intanto, in diretta a Vieni da me, viene lanciato l’Hashtag #MillyRipensaci di Valeria Graci anche per Rosanna Cancellieri. Caterina Balivo allora chiede a Milly Carlucci di inserire la giornalista nel cast, nel caso all’ultimo minuto dovesse ritirarsi qualche concorrente ufficiale.

Ballando con le stelle 2019: il cast

Se Valeria Graci è stata scartata mentre Rosanna Cancellieri mai contattata, Ballando con le stelle ha comunque il suo nuovo cast ufficiale. A scendere in pista saranno nella nuova edizione gli attori Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Nancy Brilli, Enrico Lo Verso, Milena Vukotic e Angelo Russo; il vichingo star di Instagram Lasse Matberg, l’ex calciatore Dani Osvaldo, la vincitrice di TVOI Suor Cristina Scuccia, i modelli barbuti Two Twins, lo youtuber Marco Leonardi e il politico ex deputato Antonio Razzi. Non ci sarà, a quanto pare (ma si attede l’elenco ufficiale da Milly Carlucci), la politica Nunzia De Girolamo, che era stata data praticamente per certa.