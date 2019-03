Lasse Matberg: “A Ballando con le Stelle col permesso dei miei superiori”

Ballando con le Stelle: il lavoro del norvegese Lasse Matberg

Un permesso speciale per partecipare a Ballando con le Stelle. È quello che ha chiesto Lasse Matberg, il concorrente della nuova edizione del varietà di Rai Uno. Dopo che Milly Carlucci l’ha notato su Instagram, il norvegese è stato costretto a consultarsi con i suoi superiori. E sì perché Lasse -che si nota per la sua prestanza fisica (è alto 197 centimetri e pesa 120 chili) – è un ufficiale della Reale Marina di Norvegia. Il suo grado è quello di tenente di vascello. Ora Lasse lavora a Bruxelles, all’ambasciata norvegese presso la Nato. “Per ogni cosa ho dovuto chiedere il permesso ai miei superiori: “Posso farmi crescere i capelli, signore?”; “Posso farmi crescere la barba, signore?”; “Posso andare in Italia a ballare, signore?”. Per fortuna ho dei superiori comprensivi che mi hanno sempre detto di sì”, ha spiegato Matberg a Di Più Tv.

Lasse Matberg lavorerà anche durante Ballando con le Stelle

I superiori di Lasse Matberg hanno approvato la partecipazione a Ballando con le Stelle. Ma il 33enne dovrà continuare a lavorare: dovrà garantire una presenza di almeno due giorni alla settimana nel suo ufficio. “Quindi faccio la spola tra Belgio e Italia: il lunedì e il martedì sono a Bruxelles, e da mercoledì sono a Roma, ad allenarmi il doppio degli altri concorrenti”, ha puntualizzato l’ufficiale che, sporadicamente, lavora anche come modello.

Ballando con le Stelle: Lasse Matberg in coppia con Sara

La maestra di Lasse Matberg a Ballando con le Stelle è Sara Di Vaira. “È straordinaria, mi fa lavorare davvero duramente. Ma è bravissima a insegnare e ha una cosa in comune con me: la voglia di vincere”, ha assicurato Matberg. Il sogno del giovane è infatti quello di vincere il programma di Rai Uno: ci riuscirà?