Nunzia De Girolamo bersagliata: Raimondo Todaro sbotta contro i giudici

Troppe critiche per Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro si arrabbia

Non c’è pace per Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle. Anche nella sesta puntata del varietà di Rai Uno l’ex parlamentare è stata duramente criticata per la sua esibizione in coppia con Raimondo Todaro. I due, che si sono ripresi dagli infortuni delle scorse settimane che hanno seriamente messo a repentaglio la loro partecipazione allo show, hanno eseguito uno Slowfox che non ha convinto tutti. In particolare non ha ricevuto consensi da parte di Selvaggia Lucarelli, al contrario della presidente di giuria Carolyn Smith che ha apprezzato molto il lavoro eseguito da Nunziatina.

Selvaggia Lucarelli boccia di nuovo Nunzia De Girolamo

Se Carolyn Smith ha avuto solo parole di stima per lo Slowfox di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, diverso è stato il giudizio di Selvaggia Lucarelli. A detta della giornalista la coppia è stata “anonima” pure in questa performance. Un commento che non è particolarmente piaciuto a Todaro, che è letteralmente sbottato contro i giudici poco competenti in danza. “Per me vale il giudizio di Carolyn, con quello ho vinto”, ha sentenziato l’insegnante di Ballando con le Stelle. Un’affermazione che non è piaciuta a Ivan Zazzaoroni che stizzito ha replicato: “Che noi non possiamo capire lo Slowfox lo vai a dire da un’altra parte!”.

Raimondo Todaro sbotta a Ballando con le Stelle

“Se Nunzia si merita il quarto posto, finisce sesta. Se si merita il sesto posto, finisce ottava”, ha osservato Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, assai provato dalle numerose critiche nei confronti della sua allieva. Quest’ultima, dal canto suo, ha ringraziato il suo maestro. “È la prima volta che qualcuno mi difende, non mi era mai successo”, ha confessato la De Girolamo. Le proteste di Todaro non hanno convinto Selvaggia, che ha concluso con fermezza: “Sei andato fuori tema, Raimondo… quest’anno sei spento! Non sei come al solito”.