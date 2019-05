Carlo Conti parla del contratto Rai e del Festival di Sanremo 2020

Carlo Conti lascia la Rai? Ultime news sul contratto del presentatore

Carlo Conti ha finalmente risposto alle illazioni dell’ultimo periodo. Da giorni non si fa che parlare di un ipotetico passaggio del conduttore toscano a Mediaset, in vista dell’imminente scadenza del contratto Rai. Ebbene, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato, quel contratto sarà rinnovato a breve. Da qualche settimana Conti e l’azienda hanno avviato delle trattative per un futuro sereno e appagante per entrambe le parti. Carlo è così sicuro del suo futuro su Rai Uno che sta già sostenendo i provini per la prossima edizione di Tale e Quale Show, che dovrebbe tornare in onda a settembre. Stando agli ultimi gossip nel cast della trasmissione potrebbero entrare due amati ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Stefano Sala e Francesco Monte.

Le parole di Carlo Conti sul contratto con la Rai

“Stiamo facendo serenamente una trattativa e come sempre sono sicuro che troveremo un punto di incontro. Se c’è la volontà da tutte e due le parti, la soluzione si trova, d’altronde perché interrompere un matrimonio che funziona bene?”, ha dichiarato Carlo Conti a Tv Sorrisi e Canzoni. Nonostante il certo rinnovo con l’azienda di viale Mazzini, il presentatore non tornerà al Festival di Sanremo per il 2020. Né nelle vesti di conduttore ufficiale, né in quelle di direttore artistico come si sussurra da tempo. “Ho fatto tre anni di Festival, è andata bene e non so fra quanto tempo ci tornerò, e se ci tornerò. Sanremo non l’ho mai rincorso. E se mai dovesse essere, non sarà adesso perché è troppo presto, sono passati solo due anni”, ha chiarito Carlo.

Carlo Conti: no alla direzione artistica di Sanremo 2020

“È impensabile fare la direzione artistica con la conduzione di un collega o di una collega. Diverso è se ci fosse un’idea dietro, come magari la conduzione corale di un gruppo di conduttori giovani, oppure di cantanti o sportivi, allora in quel caso sarebbe utile la direzione artistica di qualcuno con esperienza che tiri le fila”, ha spiegato Carlo Conti, che ha presentato il Festival di Sanremo nel 2015, 2016 e 2017.

Gli ultimi impegni di Carlo Conti in televisione

Dopo la fine de La Corrida, Carlo Conti terminerà la stagione televisiva con due impegni. Il 5 e 6 giugno presenterà a Verona il consueto appuntamento con i Wind Music Awards insieme a Vanessa Incontrada mentre il 10 giugno sarà ad Assisi per la serata benefica Con il cuore-Nel nome di Francesco.