Festival di Sanremo 2020, le date: per Amadeus quasi fatta, il retroscena

Febbraio 2020 è lontano, ma non troppo. Quindi meglio sbrigarsi. In casa Rai fervono le decisioni sul prossimo Festival di Sanremo, il 70esimo. Il conduttore disegnato dovrebbe essere uno che con il servizio pubblico ha un particolare feeling da tempo: Amadeus. Per il presentatore, già in forza alla Rai, sarebbe quasi del tutto fatta. Questo almeno quel che scrive Dagospia che fa sapere che i vertici di Viale Mazzini si sarebbero ormai convinti ad affidare la kermesse che verrà al conduttore fresco sposo.

In casa Rai avrebbero di puntare su Amadeus: La decisione definitiva nei prossimi giorni

“L’onda mediatica avrebbe convinto Fabrizio Salini (amministratore delegato della Rai, ndr), spinto dalla direttrice (di Rai1, ndr) Teresa De Santis e Rai pubblicità” si legge su Dagospia che aggiunge: “Il conduttore dovrebbe ottenere, come accaduto a Conti e Baglioni, anche la direzione artistica. La decisione definitiva nei prossimi giorni.” Dunque manca l’ultimo passo e poi Amadeus dovrebbe prendere in mano le ‘chiavi’ dell’Ariston per l’edizione 2020. Se così fosse, si chiuderebbero del tutto le porte per Alessandro Cattelan, altro nome circolato in questi giorni e quotato a prendere le redini dello show canoro. Intanto sono state svelate anche le date del Festival che decollerà il 4 febbraio per atterrare l’8.

Giovanna Civitillo e Amadeus sposi in chiesa l’11 luglio 2019: un amore lungo 16 anni

Periodo davvero strabiliante per il conduttore che soltanto la settimana scorsa festeggiava le nozze con la moglie Giovanna Civitillo. I due si sono sposati in chiesa l’11 luglio, scambiandosi la promessa eterna innanzi all’altare, a distanza di dieci anni dal matrimonio civile. L’amore dura però da ancor più tempo visto che si sono conosciuti ben 16 anni fa. Era infatti il 2003 quando scoccò la scintilla alla trasmissione “L’eredità”. Lei era una delle ‘Scosse’ mentre lui era al timone dello show. Nel 2009, oltre che con la cerimonia civile, hanno coronato la loro relazione con un frutto d’amore: il figlio Josè Alberto. Amadeus ha anche una figlia 21enne, Alice, avuta dal precedente matrimonio.