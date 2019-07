Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati: dettagli sul matrimonio

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati oggi 11 luglio: il matrimonio con pochi intimi

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa stamattina 11 luglio 2019. La coppia (lui 56 anni, lei 41), di recente, aveva annunciato le nozze e oggi è arrivata la promessa eterna a distanza di dieci anni dal matrimonio civile. La notizia è stata diffusa dal profilo Instagram di Chi magazine e dal sito della rivista Oggi. I due si sono conosciuti ben 16 anni fa. Era infatti il 2003 quando scoccò la scintilla alla trasmissione “L’eredità”. Lei era una delle ‘Scosse’ mentre lui era al timone dello show. Nel 2009, oltre che con la cerimonia civile, hanno coronato la loro relazione con un frutto d’amore: il loro figlio Josè Alberto. Amadeus ha anche una figlia 21enne, Alice, avuta dal precedente matrimonio (1993 – 2007), con Marisa. In quell’occasione il testimone dello sposo è stato l’amico Fiorello.

“Una cerimonia da veri romantici. Innamoratissimi…”

La cerimonia , come riporta il settimanale Oggi, che nel prossimo numero in edicola diffonderà anche l’album fotografico dell’evento, si è tenuta “in una romantica chiesetta di Roma, alla presenza di pochi e selezionati amici. Una cerimonia da veri romantici. Innamoratissimi…”. Il motivo per cui Amadeus e Giovanna hanno dovuto attendere 10 anni per sposarsi in chiesa lo ha spiegato la Civitillo, in una passata intervista rilasciata sempre alla rivista Oggi: “L’annullamento del precedente matrimonio religioso è arrivato, ora possiamo consacrare il nostro amore”. “Questo matrimonio è il coronamento di un sogno – ha aggiunto – Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di ‘Ama’ possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo”.

Il matrimonio di Amadeus e Giovanna per pochi intimi. Civitillo: “Vogliamo condividerlo con le persone a noi più care”

Per quanto riguarda la cerimonia, prima delle nozze, la Civitillo ha confidato che sarebbe stata intima e si sarebbe tenuta in una piccola cappella di Roma. “È una scelta che vogliamo condividere con le persone che ci sono più care”, ha spiegato la donna. E la promessa di celebrare l’unione con i più ‘stretti’ è stata mantenuta stamattina. Viva gli sposi, Amadeus e Giovanna.