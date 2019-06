Amadeus sposa in chiesa Giovanna Civitillo. L’annuncio: “Ora possiamo”

Amadeus sale all’altare con Giovanna Civitillo. L’annuncio dell’ex professoressa de L’Eredità sul matrimonio in chiesa: “Ora possiamo”

Amadeus e Giovanna Civitillo sono pronti per salire all’altare e pronunciare il fatidico “sì”. Il noto conduttore in forza alla Rai (56 anni) sposerà in chiesa la sua amata (41). I due sono legati da dieci anni dal vincolo civile e ora si apprestano a suggellare ulteriormente il loro amore. A dare la notizia è stata la stessa Civitillo, rilasciando un’intervista al magazine Oggi. Il presentatore e l’ex professoressa de L’Eredità hanno un figlio di dieci anni, José Alberto. Amadeus ha anche una figlia 21enne, Alice, avuta da una precedente relazione.

“L’annullamento del precedente matrimonio religiosoè arrivato, ora possiamo consacrare il nostro amore”

Giovanna è raggiante e ha spiegato il perché ora è possibile per lei e per il conduttore convolare a nozze in chiesa. “Questo matrimonio è il coronamento di un sogno – ha raccontato alla rivista Oggi – Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di ‘Ama’ possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo”. Per quanto riguarda la cerimonia, la Civitillo confida che sarà intima e avrà luogo in una piccola cappella di Roma. “È una scelta che vogliamo condividere con le persone che ci sono più care”, ha aggiunto la donna.

Sanremo 2020: Amadeus o Cattelan

Amadeus sta vivendo un momento molto felice. Tutto sembra procedere a gonfie vele sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista professionale. A proposito di lavoro, si fanno sempre più tambureggianti le voci che lo vorrebbero in sella alla prossima edizione del Festival di Sanremo. D’altra parte, le recenti esperienze televisive di cui è stato protagonista, come ad esempio i programmi I Soliti Ignoti e Ora o Mai più, sono stati un successo e la Rai pare che voglia puntare su di lui per la kermesse canora del 2020. Nel frattempo, però, continua a circolare un altro nome attorno al Festival. Si tratta di un conduttore esterno al servizio pubblico che di nome fa Alessandro Cattelan. Chi la spunterà?