Amadeus sempre più vicino a Sanremo 2020. Mogol alla direzione? Le indiscrezioni

Sanremo 2020: Chi sarà il conduttore? Amadeus sempre più vicino al traguardo

Ormai manca molto poco alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva e finalmente potremo scoprire chi condurrà e dirigerà artisticamente il Festival della Canzone italiana di Sanremo targato 2020. Come sempre se ne parla tantissimo e il gossip sui quelli che dovrebbero calcare il palco del Teatro Ariston di certo non si placa. Così, mentre aleggia ancora il nome di Alessandro Cattelan, secondo gli ultimi aggiornamenti sembra quasi fatta per Amadeus. Infatti dopo tanti anni di militanza nella televisione pubblica, il grande successo de I Soliti Ignoti e delle due edizioni di Ora o Mai più, salvo sorprese dell’ultimo momento, pare quasi certo che a condurre Sanremo 2020 sarà proprio il simpatico e gentile conduttore di casa Rai. Ma la direzione della kermesse a chi sarà affidata? Dopo il fantasmagorico nome di Mina, fatto settimane fa, adesso spunta fuori il nome di Mogol.

Amadeus sarà quasi certamente il conduttore del Festival di Sanremo

Che Amadeus possa calcare finalmente il palco dell’Ariston nelle vesti di presentatore renderebbe molto felici alcuni grandi della tv come Pippo Baudo e Fiorello che fin dall’inizio hanno sostenuto il collega nella corsa per Sanremo 2020. Al momento però, bisogna essere precisi, non c’è ancora nulla di siglato ma da quello che si legge sull’agenzia stampa AdnKronos, Ama resta saldamente in pole position per la conduzione della 70esima edizione di Sanremo. Come accade sempre per il gran Festival, tocca decidere se il conduttore prenderà anche le redini della direzione artistica, come successo in passato con Claudio Baglioni e Carlo Conti. È qui entra in gioco l’ultimissima indiscrezione, riportata da Tv Blog, secondo la quale alla direzione artistica potrebbe arrivare nientepopodimeno che Mogol.

Sanremo 2020 direttore artistico: spunta l’ipotesi Mogol

Amadeus sarà il conduttore di Sanremo 2020? Sembra proprio di si. Ad aggiungere plausibilità alla notizia è l’ultima indiscrezione di Tv Blog, secondo il quale il conduttore di Ravenna e il suo manager Lucio Presta vorrebbero che fosse affidata a loro anche la direzione artistica. La Rai sembra però voler affidare la direzione ad una figura con un’esperienza più solida nel mondo della discografia e della musica. Questa persona potrebbe essere proprio il grande paroliere di Lucio Battisti. “Con Amadeus conduttore di Sanremo 2020, secondo quanto risulta a Blogo, potrebbe esserci Mogol alla direzione. Giulio Rapetti, questo il suo nome, metterebbe così la sua enorme esperienza al servizio della kermesse canora che come autore ha vinto in più occasioni. Un nome prestigioso che sembrerebbe all’altezza del 70esimo anniversario che il Festival festeggerà il prossimo anno”, si legge sul sito.