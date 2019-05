Fiorello, riaprono le trattative con la Rai? “Mi piacerebbe andarci”

Fiorello torna a parlare del ritorno in Rai: “Riaprono le trattative”

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di un possibile ritorno di Fiorello in Rai, dove manca dai tempi de Il più grande spettacolo dopo il weekend del 2011. Secondo quanto rivelato da Dagospia, lo showman siciliano sarebbe pronto a tornare al servizio pubblico con ben tre progetti diversi, di cui uno molto innovativo. L’accordo, definito top secret, vedrebbe l’amatissimo showman siciliano al timone di un programma televisivo, di uno show su RaiPlay e di una trasmissione radiofonica. Dopo l’accordo slittato nel 2018, la possibilità che torni in casa Rai per la gioia del pubblico italiano si fa però sempre più concreta. Dopo aver commentato con ironia le indiscrezioni che avrebbero rivelato il suo cachet per il grande ritorno, oggi Fiorello è tornato sulla questione, affermando che si riapriranno le trattative e che lui vorrebbe davvero tornare in Rai, e addirittura che lo farebbe anche gratis.

Rai, riaprono le trattative con Fiorello? Le parole dello showman

Nei giorni scorsi Fiore aveva dichiarato: “Un motivo per cui io sto lontano dalla Rai dal 2011 ci sarà”. Parole che sembravano smentire un suo possibile ritorno. Oggi però, attraverso una storia su Instagram, come riporta l’agenzia Adnkronos, ha rivelato: “Da domani (martedì 21 maggio NDR) ricomincio le trattative con la Rai”. Insomma il conduttore, attualmente impegnato su Radio Deejay con il programma Il Rosario della sera, conferma le sue intenzioni di trovare un accordo con in vertici di Viale Mazzini e poi spiega che vorrebbe davvero tornare a lavorare per la tv pubblica, e che se fosse possibile lo farebbe anche in maniera gratuita. “Il mio stato d’animo è che mi piacerebbe andare alla Rai ma abbiamo parlato di progetti non di compensi. Lo farei anche gratis ma non si può per motivi assicurativi”, afferma.

Fiorello: le parole su Sanremo, Alessandro Cattelan e Amadeus

Da TvBlog apprendiamo che Rosario Fiorello si sarebbe anche espresso sulle voci che vorrebbero Alessandro Cattelan tra i papabili presentatori di Sanremo 2020,a discapito del buon Amadeus. Tra l’altro anche il fratello Beppe Fiorello sembrava in lizza per la conduzione. Comunque lo showman, sulla questione ha espresso il suo parere, affermando che se Carlo Conti non ci rimarrebbe male, Amadeus probabilmente si. Anche perché Ama è un volto Rai mentre Cattelan lavora in Sky. Le sue parole a commento di un articolo pubblicato su La Repubblica: “Repubblica scrive che Carlo Conti sarebbe indispettito per le voci di un pressing dell’ad Salini su Alessandro Cattelan. Conoscendo Conti, non è così. Forse dovrebbe essere più indispettito Amadeus perché se prendono Cattelan per fare Sanremo Amadeus ci rimarrebbe mooolto male”. E poi chiosa: “Uno dà il sangue per l’azienda, poi prendono Alessandro che lavora a Sky. Io fossi in Amadeus ci rimarrei male. Nulla togliendo al bravissimo Cattelan, che è bravissimo”.

Aggiornamento: Incontro Fiorello-Salini, confermato progetto su RaiPlay

Attraverso la diramazione di un comunicato ufficiale, la Rai conferma il progetto su RaiPlay con Fiorello. L’amministratore delegato e Fiorello si sono incontrati questa mattina per continuare a discutere del progetto su RaiPlay in linea con gli obiettivi della nuova Rai. “Stiamo lavorando da settimane costruttivamente con Fiorello per riuscire a realizzare questo contenuto ambizioso e innovativo per la Rai. Nella Rai del futuro che stiamo costruendo, RaiPlay è la vera piattaforma di servizio pubblico, un canale che acquisirà sempre più centralità. Il progetto con Fiorello può essere un volano formidabile nel modo in cui sarà pensato, realizzato e distribuito. Non vediamo l’ora di iniziare, l’atmosfera è di grande sintonia e ringrazio Fiorello per l’entusiasmo che condivide con noi e che ci spinge a realizzare un progetto che solo fino a pochi mesi fa sarebbe stato per la Rai un sogno impossibile”, ha dichiarato Fabrizio Salini.