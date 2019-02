Beppe Fiorello conduttore di Sanremo 2020? La risposta da Fabio Fazio

Beppe Fiorello presenterà il Festival di Sanremo? La dichiarazione da Fabio Fazio

L’attore siciliano il prossimo 19 febbraio tornerà su Raiuno con il nuovo film tv Il mondo sulle spalle, storia vera di Enzo Muscia, tecnico specializzato che salva la dignità di molti lavoratori dopo la chiusura improvvisa dell’azienda dove prestavano servizio. Beppe Fiorello, intervistato dal padrone di casa Fabio Fazio, ha parlato di questo suo nuovo progetto, ma anche della sua esperienza all’ultimo Festival di Sanremo nella serata dei duetti dove ha cantato in coppia con Paola Turci sulle note del brano L’ultimo ostacolo, di cui è protagonista anche nel videoclip ufficiale.

Che tempo che fa, Beppe Fiorella da Fazio: “Presentare Sanremo? “Sono pronto a tutto”

Durante l’intervista, Fabio Fazio gli ha chiesto anche se si sentirebbe pronto a calcare il palco dell’Ariston nel ruolo di conduttore. Il protagonista de Il mondo sulle spalle ha risposto rivelando che è pronto a tutto, ma non ancora a condurre il Festival di Sanremo. Ad ogni modo, Beppe ha affermato che per lui è stato molto emozionante calcare il palco del Teatro Ariston, soprattutto perché si trovava lì per interpretare una canzone, quasi come un vero cantante.

Beppe Fiorello, la confessione su Sanremo da Fabio Fazio: “ho pulito il microfono prima di cantare”

Durante la simpatica chiacchierata con il conduttore di Che tempo che fa è uscito fuori anche un lato inedito, sorprendente e divertente dell’intervistato. Beppe Fiorello, infatti, ha confessato di avere una particolare passione per gli oggetti puliti e ha dichiarato di aver pulito il microfono (il cosiddetto gelato) a Sanremo prima della sua esibizione. Il talentuoso attore siciliano, che secondo Fazio potrebbe benissimo condurre la kermesse musicale, ha spiegato che quel tipo di microfono viene usato ponendolo molto vicino alla bocca e così lui ha fatto un favore a tutti i cantanti, restituendolo “pulito e profumato”.