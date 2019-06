Pippo Baudo svela qual è il suo programma preferito nei 60 anni di carriera

Pippo Baudo parla della serata evento “Buon compleanno… Pippo” e svela qual è il suo programma del cuore

Pippo Baudo festeggia gli 83 anni di età e i sessanta anni di carriera con “Buon Compleanno… Pippo”, che andrà in onda venerdì 7 giugno su Rai1. Nella serata-evento, trasmessa in prima serata, ci saranno tantissimi ospiti. Colleghi presentatori, attori e cantanti; tutti personaggi legati a lui: Al Bano e Romina Power, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Ficarra e Picone, Fiorello, Giorgia, Michelle Hunziker, Jovanotti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Giancarlo Magalli, Laura Pausini e Anna Tatangelo. Durante la conferenza stampa di presentazione dello show, nella sala degli Arazzi di Viale Mazzini, Baudo si è emozionato e ha anche svelato qual è il programma che ama di più, tra gli innumerevoli da lui condotti.

Novecento è il programma preferito di Pippo Baudo: “Coniugammo cultura e spettacolo”

Pippo Baudo è sicuramente uno dei simboli della televisione italiana. Preparato, competente e passionale, ha condotto davvero tantissimi programmi che hanno fatto storia. Tra questi ce ne è uno, però, a cui è particolarmente affezionato. Si tratta di Novecento, trasmissione televisiva andata in onda dal 2000 al 2010 con quattro edizioni. “Il mio programma del cuore è Novecento, riuscimmo a coniugare cultura e spettacolo. Era inizialmente un esperimento nel pomeriggio di Rai3 ed è diventata una grande trasmissione. Tutti i più grandi venivano ospiti spontaneamente”, racconta orgoglioso Baudo ai microfoni dell’Ansa.

Buon Compleanno Pippo: le parole del conduttore sul grande show di Rai1 in suo onore

Con Buon Compleanno… Pippo, il presentatore siciliano si appresta a festeggiare quello che è stato definito come il “Pippesimo”, ovvero l’anniversario dei suoi sessanta anni di carriera. Tanti, come annunciato sopra, saranno gli invitati e gli ospiti speciali, come Lorella Cuccarini che recentemente ha ricordato un dramma vissuto con Baudo. Non proprio tutti gli amici e i personaggi da lui scoperti, però, hanno potuto partecipare a quello che si prospetta essere un grande show in sua memoria, e non solo. “Sarà una festa con tanti ospiti, tantissimi. Purtroppo non tutti perché il posto non c’era dalla ristrettezza del tempo” , racconta Pippo. “Avremmo dovuto fare un programma lungo 12 ore per metterli tutti”, afferma ironico. E poi aggiunge: “Non è detto che non si faccia qualcosa per riprendere tutta la schiera degli amici”. E sul futuro? Pippo Baudo si sentirebbe pronto per altri impegni in tv: “La forza fisica c’è e anche quella intellettuale”.