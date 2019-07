Cattelan a Sanremo 2020? La rivelazione, poi le parole sui giudici di X Factor

Sanremo 2020, Alessandro Cattelan ancora candidato alla conduzione: le ultimissime

Alessandro Cattelan a Sanremo 2020 non è ancora un’ipotesi da scartare. Se in queste settimane si parla di Amadeus sempre più vicino al Festival della Canzone Italiana, il conduttore Sky spiazza tutti e ammette che potrebbero esserci delle possibilità. Al pubblico andrebbero bene entrambi: Amadeus e Cattelan porterebbero una ventata di aria fresca al Festival di Sanremo e sarebbero una novità. Se il primo lavora in Rai da moltissimo tempo, il secondo è invece conduttore per Sky. Sulla pay tv conduce infatti E poi c’è Cattelan e X Factor. Anche nella prossima edizione sarà al timone del talent show e in una intervista a La Stampa ha parlato dei nuovi giudici. Tre su quattro sono volti mai visti prima a X Factor, ma partiamo con le dichiarazioni su Sanremo 2020.

Cattelan conduttore a Sanremo 2020? Parla lui

A proposito della possibilità di vederlo all’Ariston, Cattelan ha detto: “Se ne parla. E mi fa piacere. Diciamo che in questo periodo le proposte non mancano”. Parole accolte con molto entusiasmo dai suoi fan! Dunque non è ancora detto nulla su chi sarà il conduttore di Sanremo 2020 e Cattelan non è ancora fuori dalla lista. Una certezza invece è che lo vedremo a X Factor 2019, con cui ha già iniziato a registrare le Audizioni e con i nuovi giudici. Su di loro, il conduttore ha affermato: “Ogni tanto cambiare serve a tutti perché migliora il clima. X Factor è un programma stancante che può portarti a sviluppare i lati più spigolosi del tuo carattere, cambiare e bello perché arrivano tutti col cuore aperto. Disposti a fare tutto e curiosi”.

X Factor 2019, Cattelan parla dei nuovi giudici

Alla domanda quale giudice lo ha sorpreso di più, Cattelan ha risposto così: “In un certo senso Malika perché è stata la prima, in questi giorni di audizioni, ad essere tagliente”. Ma secondo lui il giudice che più di tutti stupirà il pubblico sarà Sfera Ebbasta: “È un ragazzo molto educato e positivo, sempre sorridente. Non è una figura scura. E poi ha questi denti bianchissimi, sembra brasiliano. È bello, Sfera è bello”.