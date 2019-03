Replica Amici 18 Serale: dove rivedere la prima puntata

Serale Amici replica puntata 30 marzo, lo speciale su Canale 5 e Real Time

La prima puntata del Serale di Amici 18 può essere rivista in tanti modi. Anzitutto vi ricordiamo che, qualora non vogliate vederla tutta, tra Real Time e Canale 5 Mediaset dedica parecchio spazio a cos’è accaduto il sabato sera, quindi potete anche non rivedere la messa in onda per intero e limitarvi alle scene che vi proporranno all’ora di pranzo nel primo caso e dopo Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi nel secondo; se invece volete recuperare ciò che è successo il 30 marzo siete capitati nel posto giusto: vi spiegheremo infatti dove rivedere il primo appuntamento del Serale e rivivere i momenti più belli che hanno avuto come protagoniste le squadre Bianca e Blu.

Cosa rivedere della prima puntata del Serale nella replica: riassunto

Cosa rivedere della prima puntata del Serale? Vi segnaliamo alcune delle cose più importanti che sono successe: in primo luogo è stata confermata una storia d’amore su cui si chiacchierava da molto tempo e sul Web è esploso nuovamente il gossip su Alberto e Tish dopo una loro esibizione; tantissime inoltre sono state le polemiche scatenate da Loredana Bertè che con i suoi giudizi non è passata affatto inosservata. E che dire delle lacrime di Maria De Filippi? C’è stato spazio insomma per il talento, per le discussioni, per l’amore e anche per le lacrime: un mix davvero unico che potrebbe aver fatto lievitare lo share. Ma veniamo al dunque.

Dove rivedere la prima puntata del Serale di Amici: Witty Tv e La 5 vi aspettano

Dove rivedere la puntata del 30 marzo? Amici 18 può essere rivisto o su Witty Tv casomai non voleste accendere la TV e usare solo lo smartphone o il tablet, oppure dalle 18.17 fino alle 21.10 su La 5 che dedica un bel po’ di ore al talent show di Maria De Filippi. Non c’è dubbio insomma sul fatto che ormai rivedere Amici non è un’impresa, come non lo è per qualsiasi altro programma, e che potrete farlo quando più vi tornerà comodo. Buona visione! Anche se, vista l’eliminazione, non lo sarà per tutti.