Provini GF Vip, figuraccia: botte tra un noto volto UeD e un ragazzo

Provini del Grande Fratello Vip 8 roventi. Nelle scorse ore è trapelato un retroscena incendiario. L’esperta di gossip Deianira Marzano è stata contattata da una persona che ha sostenuto di essersi recata a fare i provini per tentare di entrare nella Casa più spiata d’Italia in quota nip (nella prossima edizione del reality ci sarà una quota di vip e una quota di gente comune) e di aver assistito a una scena tristissima. Tale testimone ha raccontato di aver visto un volto noto di Uomini e Donne assumere un atteggiamento altezzoso che ha provocato la rabbia di un altro ragazzo. Non sarebbe finita bene. Pare che i due giovani siano arrivati alle mani. Ma si proceda con ordine.

In questi giorni, in diverse zone d’Italia, si stanno svolgendo i provini per confezionare il cast del GF Vip 8. Come già rimarcato quest’anno il reality show mescolerà le carte e ‘fonderà’ assieme 12 vip e 8 nip. Naturalmente ci sono due canali differenti per quel che riguarda la costruzione della griglia dei concorrenti. I personaggi famosi vengono chiamati dal programma e sostengono dei provini, mentre le persone ‘normali’ avanzano le loro candidature in luoghi appositi lungo lo Stivale. Spesso, i cosiddetti Nip, per accedere a un provino, si devono fare code di ore sotto al sole cocente. Si arriva al caso che coinvolgerebbe l’ex volto di UeD.

Innanzi tutto di chi si sta parlando? Di Ciprian Aftim, che a Uomini e Donne fu il preferito della tronista Nicole Conte (il loro percorso non finì bene in quanto la trasmissione scoprì che i due giovani avevano mentito). Secondo la testimonianza di una persona presente ai provini Nip, Ciprian si sarebbe presentato volendo saltare la fila. Sempre secondo tale versione, l’ex corteggiatore avrebbe sostenuto che lui avrebbe dovuto beneficiare del privilegio di saltare la fila in quanto personaggio già noto in tv.

Un ragazzo, che stava aspettando il suo turno, avrebbe leggermente spintonato Ciprian e lo avrebbe invitato a fare la coda come tutti. L’ex volto UeD, a questo punto, avrebbe preso per il ciuffo il giovane, tirandogli i capelli. “Una scena imbarazzante”, ha rivelato la fonte.

Non resta che attendere la versione di Ciprian. Pier Silvio Berlusconi nutre l’intenzione di abolire il trash. Non sarà assolutamente semplice viste le premesse.