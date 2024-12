GF, Yulia rompe il silenzio sull’ex. La (sua) verità è un’altra

L’uscita dal Grande Fratello di Yulia Bruschi sta facendo molto parlare il pubblico che segue il reality e nel corso di ogni edizione si affezione ai concorrenti che vi partecipano. L’ex gieffina è stata denunciata dall’ex fidanzato Simone Costa e pertanto è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. A distanza di giorni dalla notizia, la diretta interessata ha rotto il silenzio ed ha spiegato la sua versione dei fatti.

Yulia Bruschi denunciata

Simone Costa avrebbe denunciato Yulia Bruschi dopo che questa gli avrebbe lanciato addosso un bicchiere, sfregiandolo. Infatti, il ragazzo avrebbe anche una cicatrice sul volto, prova di quanto accaduto. “Bastava mezzo centimetro in più e avrei potuto perdere la vista. Quella notte è arrivata l’ambulanza e sono stato portato d’urgenza al pronto soccorso“, ha spiegato il diretto interessato.

Le parole di Yulia

Una volta uscita dalla casa ed aver metabolizzato quanto accaduto, Yulia è tornata a parlare del caso condividendo sui social la sua opinione: “Vorrei solo specificare che quello che è stato riportato negli articoli è la versione di Simone. Sono una ragazza corrette e avrò maniera di dire la mia verità, che non combacia con quella. Purtroppo non posso parlare qui, non è la sede opportuna. E basta, si interrompe questo percorso, ma non di certo il mio sogno. Adesso è giusto che io possa organizzare la mia difesa. La verità è molto diversa da quella”.

L’ex gieffiina non ha potuto fare a meno di parlare anche del suo Giglio, concorrente del Grande Fratello del quale si sarebbe innamorata proprio nella casa più spiata d’Italia. “Cerca di essere forte e pensa solo alle cose importanti e tieni duro. Io ti auguro di realizzare ogni tuo sogno. Ti amo tantissimo”. Ha affermato.

La storia con Giglio

Giglio e Yulia si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e fin dal primo istante hanno capito di essere complici. Infatti, è bastato poco per avvicinarsi sempre di più e iniziare una relazione come due fidanzati. “Mi fai capire tante cose” ha dichiarato Giglio nel corso della permanenza di Yulia e poi ancora: “Mi piace osservarti”. Ha deciso che a tutti costi, una volta uscito, vuole continuare a frequentarla e a vivere la loro relazione lontana dai riflettori e telecamere. Per il momento anche l’ex gieffina ne è convinta. Tuttavia, sono tante le persone che credono che dopo il reality le cose tra loro possono cambiare. Non ci resta che attendere.