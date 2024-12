GF, perché Yulia è uscita dalla casa? C’entra l’ex fidanzato (ipotesi)

Il Grande Fratello continua a stupire i telespettatori tanto che a poche ore dalla messa in onda del programma una concorrente è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Si tratta di Yulia Bruschi, la ragazza che si sta frequentando con Giglio. Sui social ufficiali della trasmissione è stato pubblicato un post che la riguarda.

Yulia Bruschi esce dalla casa

Sebbene la sua uscita sia momentanea, il pubblico è curioso di sapere cosa si nasconde dietro a questa decisione. Come mai Yulia Bruschi ha abbandonato la casa dalla porta rossa? Si tratta di un problema di salute che la riguarda o è accaduto qualcosa fuori. Per adesso non c’è dato saperlo, la nota ufficiale pubblicata sui social riferisce soltanto: “Yulia Bruschi è uscita momentaneamente dalla Casa”.

Yulia Bruschi è uscita momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello

La reazione del web

La notizia dell’uscita di Yulia dalla casa del Grande Fratello ha attirato l’attenzione di tanti utenti che non hanno perso occasione di commentare l’accaduto attraverso i social e in particolare su X. Qualcuno ha fatto riferimento al passato della gieffina. A quanto pare, il suo ex fidanzato avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni sulla concorrente che hanno fatto il giro del web e adesso sono tanti a credere che le due vicende siano collegate. Senza dubbio, il conduttore Alfonso Signorini darà tutte le spiegazioni del caso che sta facendo incuriosire il pubblico italiano.

Cosa ha detto l’ex di Yulia

Secondo quanto dichiarato dall’ex fidanzato di Yulia, la gieffina lo avrebbe sfregiato in viso prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Per tale motivo l’ha denunciata. Nel dettaglio Simone Costa ha raccontato ai microfoni di Fanpage: “L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante – ha detto l’imprenditore di Lucca –. Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30, non ho ancora capito bene perché, Yulia si è isolata. Si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava”.

Poi il misfatto: “Le ho consigliato di raccontare la verità così non avrebbe avuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita. Quando l’ho seguita, Yulia ha cominciato a inveire contro la mia famiglia. Le ho tolto la sigaretta di bocca e le ho dato una leggera spinta su una spalla, dicendole di andare per la sua strada. Al che lei fa “Mi hai spinta, adesso chiamo i carabinieri”. Ha spiegato di aver riso a quella affermazione: “D’un tratto, da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco”.

Ora, a distanza di mesi, l’ex fidanzato pretende giustizia e che sia arrivato il momento di ottenerla?