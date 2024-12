GF, Federica furiosa: situazione degenerata dopo l’eliminazione!

Attenzione, pare che dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, ci siano state delle scintille nel dietro le quinte! Federica Petagna non avrebbe preso bene la propria eliminazione e secondo quanto riportano le segnalazioni ricevute da Deianira Marzano, sarebbero volati stracci con la famiglia di Alfonso D’Apice.

Ieri sera il pubblico ha sentenziato la fine dell’epoca dei triangoli di Temptation Island nella casa più spiata d’Italia. Se lo scorso anno, la dinamica aveva funzionato benissimo tra Perla, Mirko e Greta, quest’anno non si può dire lo stesso. Federica, Alfonso e Stefano non hanno convinto i telespettatori anche per la scarsità di contenuti che hanno portato, insomma la loro storia aveva annoiato tutti. Lei stessa quando Alfonso Signorini le ha chiesto secondo lei perché il pubblico avesse fatto questa scelta ha detto che evidentemente non è piaciuta. E nonostante il suo ex, Alfonso D’Apice si sia prodigato in sua difesa, niente le ha evitato di prendere la porta rossa e tornare a casa. Ma non prima di esprimere tutto il suo disappunto. Dopotutto, Federica ha vissuto lo stesso destino di Mirko Brunetti: entrata per fare il suo percorso, è stata surclassata da ex fidanzato e tentatore.

Federica Petagna furiosa: la lite coi genitori di Alfonso, i messaggi e la sfuriata. Tutte le segnalazioni

A raccontare le vicende surreali avvenute nel post puntata è l‘esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha raccolto numerose segnalazioni. Testimoni presenti fuori dagli studi del Grande Fratello hanno assistito a scene assurde quando Federica è uscita dalla casa e si è ricongiunta con i propri familiari. La famiglia della Petagna e la famiglia di Alfonso D’Apice, entrambe presenti fuori dagli studi si sarebbero prese a brutte parole finché la situazione non è degenerata. In uno dei messaggi ricevuti dalla Marzano si legge:

Fuori dagli studi c’è stato un litigio tra i parenti di Alfonso e Federica. Si sono presi a male parole e la situazione è degenerata parecchio.

Ma non è finita qui. Non appena Federica ha potuto riavere il cellulare, si sarebbe sfogata con la propria migliore amica. Furiosa, la Petagna si è detta sconvolta del fatto che Alfonso sia ancora dentro la casa mentre lei è uscita. Come abbiamo detto, il copione si è ripetuto come con il trio Mirko, Perla e Greta. Stai a vedere se Alfonso non va a vincere il Grande Fratello come accadde con Perla Vatiero!

Le ire di Federica si sono poi scagliate contro Erika, l’ex fidanzata di Stefano. La ragazza avrebbe scritto dei messaggi al vetriolo, dandole della bugiarda. Ora, si tratta di un telefono senza fili, le segnalazioni arrivate a Deianira sono tutte frutto di ”un mio amico ha detto, mio cugino ha sentito”, tutto è da verificare insomma. Ma senza dubbio, ora che è uscita, Federica dirà la sua versione sui propri social su questa eliminazione!