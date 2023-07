GF Vip, 2° opinionista: pazza idea Berlusconi, chi vuole dal TG5

Un volto storico del TG5 potrebbe sbarcare presto al Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Secondo quanto riportato dal sito Dagospia, la Mediaset starebbe prendendo in considerazione Cesara Buonamici come possibile nuova opinionista. Pier Silvio Berlusconi vorrebbe cambiare completamente la linea adottata fino ad ora dal programma, cercando di alzare di livello la trasmissione, rispetto al noto trash a cui il pubblico è stato abituato. Per questo, i vertici Mediaset starebbero riflettendo su cosa potrebbe comportare un’eventuale partecipazione della giornalista. Non c’è dubbio che, nel caso la proposta dovesse concretizzarsi, sarebbe un’entrata veramente sorprendente e rivoluzionaria per il reality di Canale 5.

Fino a poco fa, sembrava confermata la presenza di Paola Barale e Katia Ricciarelli nel ruolo di opinioniste, pronte a prendere il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Come scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, la showgirl e la soprano erano a un passo dalla firma e dalla presentazione ufficiale durante i palinsesti Mediaset. Tuttavia, qualcosa è andato storto e il loro futuro nel reality è stato messo in pausa. Il motivo? I vertici Mediaset avrebbero deciso di prendersi del tempo e non affrettare la decisione finale su un ruolo fondamentale per il programma, come quello dell’opinionista.

Attenzione, la Barale e la Ricciarelli non sono stati escluse, anzi, sono ancora in pole position. Semplicemente, sarebbero apparsi nuovi nomi sul tavolo dello staff del reality show, tra cui, come menzionato prima, quello di Cesara Buonamici. Pier Silvio Berlusconi ha davvero intenzione di rivoluzionare il reality. L’amministratore delegato della Mediaset ha già proibito l’ingresso nella Casa agli influencer e ai personaggi con profili su OnlyFans, oltre ad aver bocciato la lista mandatagli da Signorini dei possibili nuovi vipponi. Il figlio dell’ex premier punta sempre più in alto e, adesso, avrebbe intenzione di arruolare la giornalista del Tg5 per la nuova edizione del GF Vip.

Cesara Buonamici, però, non sarebbe l’unico personaggio preso in considerazione. Tra le possibile nuove opinioniste, è spuntato anche il nome di Elisabetta Gregoraci, che ha preso parte al reality tre anni fa. La sua partecipazione, però, risulta alquanto improbabile. Per ora, i nomi più certi rimangono sempre quelli di Paola Barale e Katia Ricciarelli. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà e se Alfonso Signorini ci regalerà il vero colpo di scena con Cesara Buonamici come opinionista.