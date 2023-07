Gf Vip chi è l’opinionista che l’ha spuntata e nel cast storico tronista

By

Nuovo rumor sul cast del Grande Fratello Vip. A prendervi parte potrebbe essere un famoso ex tronista di Uomini e Donne.

Continuano a trapelare nomi di possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Condotto da Alfonso Signorini, il reality Mediaset introdurrà la novità del cast composto sia da vip che da nip (gente comune). Dopo i rumor su Silvia Magarre, Fiordaliso e le sorelle Boccoli, ad aggiungersi alla lista sarebbe un ex volto di Uomini e Donne. Ci sarebbero novità, inoltre, anche sul fronte opinionisti.

Capitolo opinionisti: l’ultima interessante novità

Qualcosa sembrerebbe muoversi. Recenti voci davano per probabile l’ingaggio di Paola Barale e Giuseppe Cruciani come opinionisti. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Paola Barale l’avrebbe fatta franca su Giulia Salemi, esperta social nella scorsa edizione, ed è probabile che possa essere la nuova opinionista del reality. Rimane da capire se si concretizzerà il vociferato tandem con Cruciani. Su questo fronte, infine, sembrerebbero tramontate le ipotesi relative ad Emanuele Filiberto di Savoia, Katia Ricciarelli e Amanda Lear.

Ex tronista di Uomini e Donne al GF Vip: di chi si tratta

Per quanto concerne i rumor sul cast, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, Claudio Sona potrebbe prendere parte al Grande Fratello Vip 8. “Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della casa del GF Vip. Finalmente volti freschi e puliti” ha spiegato Venza.

Già un anno fa, il noto ex tronista di Uomini e Donne si era detto pronto ad un’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, sia da solo che in compagnia del suo fidanzato Nick Cornia: “Il GF Vip sicuramente sarebbe un’esperienza che andrebbe a tirarmi fuori ciò che non si vede nella quotidianità di tutti i giorni. Mostrerei il mio vero carattere” aveva spiegato.

Non solo Claudio Sona: i rumor sugli altri concorrenti

Quello su Claudio Sona è un altro dei rumor sul possibile cast del Grande Fratello Vip 8. Già nei giorni scorsi, si era parlato di un avvistamento di Silvia Magarre, volto noto di Primo Appuntamento su Real Time, ai provini del programma. Le ultime voci davano per papabili concorrenti anche la già citata Fiordaliso e Justine Mattera. Niente da fare, almeno così sembrerebbe, per Antonio Razzi, Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, presenti su una lista che sarebbe stata bocciata da Pier Silvio Berlusconi. L’ad è stato chiaro: niente più trash tv. Gli autori del GF Vip dovranno trovare nomi in linea con i parametri dettati dal figlio di Silvio Berlusconi.