GF Vip in arrivo un noto volto di Real Time: chi è

Negli ultimi giorni sono sempre più le indiscrezioni sul possibile cast del Grande Fratello Vip 8, al via il 18 settembre. Dopo i rumor sul presunto gradimento di Mediaset ed Endemol Shine Italy per le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, un nuovo nome è stato accostato alla trasmissione. Ecco di chi si tratta.

Un volto noto di Primo Appuntamento avvistato ai provini: chi è

La grande novità della nuova edizione del Grande Fratello Vip sarà il cast composto, per la prima volta, da Vip e Nip (i non famosi). Tra questi, un volto già visto in tv si sarebbe presentato ai provini. Come riportato da BlogTvitaliana, Silvia Magarre avrebbe partecipato ai casting svoltisi presso Cinecittà World a Roma nella giornata del 7 luglio, dove sarebbe stata avvistata. Silvia è un volto noto di Primo Appuntamento, programma in onda su Real Time, avendo preso parte alle ultime sei edizioni.

Le indiscrezioni non si fermano qui, poiché sembra che ai suddetti provini si siano presentati anche altri volti già passati per il medium televisivo, come ex concorrenti di Ex on the beach ed ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Non è dato sapere, ad ogni modo, se l’indiscrezione su Silvia Magarre possa trovare conferme. La nota concorrente di Primo Appuntamento non appartiene né al mondo degli influencer ne a quello dei creator di Onlyfans, le due categorie su cui Pier Silvio Berlusconi avrebbe posto il veto per quanto riguarda la scelta dei concorrenti.

Cast GF Vip 8: gli ultimi rumor e le linee guida di Pier Silvio

L’ad Mediaset è intenzionato a lasciar fuori dall’emittente milanese la trash tv, per questo gli autori del Grande Fratello Vip dovranno rispettare nuove linee guida nella scelta del cast. Negli ultimi giorni si era vociferato di come Pier Silvio avesse bocciato una prima lista di nomi giunta sulla sua scrivania, nella quale ci sarebbero stati anche Antonio Razzi, Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

Nonostante ciò, negli ultimi giorni si sono rincorse numerose voci su chi potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip 8. Oltre alle già citate sorelle Boccoli, era stato fatto il nome di Justine Mattera e della cantante Fiordaliso. Anche Ornella Muti e Claudia Gerini erano state accostate al programma, ma entrambe hanno provveduto a smentire il tutto. Non è ancora chiaro chi possa prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini. Quel che è certo è che, quest’anno, comporre il cast sarà un’impresa più complicata.