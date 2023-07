GF Vip 8, sì a due note sorelle attrici: ok di Mediaset, chi sono

Continuano i lavori per comporre il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, al via il 18 settembre. Gli autori dello show condotto da Alfonso Signorini dovranno fare in modo di trovare concorrenti che siano conformi alle linee guida di Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a lasciar fuori da Mediaset la trash tv.

Cast GF Vip 8: chi potrebbe esserci e chi no

Secondo quanto riportato da TvBlog, due nuovi profili sarebbero stati provinati, ottenendo un riscontro positivo. Si tratterebbe di Brigitta e Benedicta Boccoli che, a quanto sembra, sarebbero gradite sia a Mediaset sia a Endemol Shine Italy, società che produce la trasmissione. È presto per dire se ci sarà o meno la fumata bianca, ma i presupposti sembrerebbero buoni.

Di recente, altri due nomi erano stati accostati alla trasmissione di Mediaset: Ornella Muti e Claudia Gerini. Entrambe, tuttavia, hanno smentito un loro possibile coinvolgimento: “Faccio l’artista non il trash” è stata la stoccata di Ornella Muti. Più pacata, invece Claudia Gerini, che si è limitata a comunicare che non prenderà parte alla nuova edizione del reality: “Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito“.

Il cast del GF Vip 8, ardua impresa: i rumor degli ultimi giorni

Comporre il cast del Grande Fratello Vip 8, d’altra parte, potrebbe essere più difficile del previsto. Pare, infatti, che una prima lista di nomi, presentata dagli autori, sia stata bocciata in toto da Pier Silvio Berlusconi. Tra gli scartati ci sarebbero stati Antonio Razzi, recentemente dato per vicino alla firma, Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

Recenti rumor vedrebbero invece possibile la partecipazione di Justine Mattera, inizialmente inserita nel nome dei presunti bocciati da Pier Silvio Berlusconi. Insieme all’ex moglie di Paolo Limiti, si era vociferato anche quello della cantante Fiordaliso. Nella prossima edizione, per la prima volta, il reality potrà contare su concorrenti sia del mondo Vip che Nip. Al momento, però, non si hanno certezze su chi verrà effettivamente scelto.

D’altra parte, sembra chiaro come Pier Silvio intenda puntare, per la prossima stagione, su alcuni cambiamenti per i reality, evitando che si scada nell’eccesso o nel trash. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di presunti veti su influencer, su personaggi nati sui social e su utenti di Onlyfans. Tra gli autori del Grande Fratello Vip e l’ad Mediaset, stando a quanto vociferato, ci sarebbe stato anche un acceso confronto dovuto a queste nuove regole.