GF, aereo per Tommaso: Mariavittoria supera il limite, cos’ha detto

Mariavittoria Minghetti sempre più lontana da Tommaso Franchi. Lunedì 9 dicembre, durante una diretta, Mariavittoria e Tommaso sono stati colti in flagrante e hanno dovuto ammettere di aver vissuto una notte di passione all’interno della Casa del Grande Fratello. La rivelazione ha creato non poco imbarazzo per la gieffina, che avrebbe voluto tenere nascosto il loro “segreto”. Tuttavia, la vicenda ha suscitato ulteriore scalpore perché, subito dopo, la 31enne ha preso le distanze dall’idraulico, avvicinandosi ad Alfonso D’Apice. Da lì, si sono scatenate molte critiche nei confronti della giovane, sia da parte dei telespettatori che dalle stesse opinioniste in studio.

Mariavittoria sembra proprio non aver mandato giù l’immagine che è uscita di lei nell’ultima puntata, tanto che, da giorni è piuttosto turbata con Tommaso. Anche se durante la diretta ha detto di provare ancora qualcosa per lui, il suo comportamento racconta una storia totalmente diversa: pare che non sopporti che il ragazzo stia ricevendo più consensi di lei, al punto da allontanarsi sempre di più. Oggi, giovedì 12 dicembre, la situazione è degenerata. Il motivo? Mariavittoria ha perso le staffe quando ha visto volare un aereo dedicato solo all’idraulico toscano, reagendo in modo esagerato.

“Gallo, sei da dieci #idraulichers”, è stato il messaggio fatto volare nel cielo dai fan per Tommaso. Vedendo l’aereo, Mariavittoria è apparsa visibilmente infastidita, lasciandosi andare poi ad alcuni commenti che stanno generando non poche polemiche sui social. “Idraulichers? Ma è una vergogna questa. Hai visto lui come passa e io come passo?”, ha detto la gieffina. Quando Shaila le ha fatto notare che non c’era nessun riferimento nei suoi confronti, la 31enne ha scherzato: “E certo, perché lo devono filtrare l’aereo”.

S: “idraulichers, adoro”

M: “macchè adori, ma è una vergogna questa, è una vergogna. Hai visto lui come passa e io come passo?”

S: “Ma che hanno scritto MV sei una?!”

M: “lo devono filtrare l’aereo”

LA CATTIVERIA FATTA PERSONA#tommavi #grandefratello pic.twitter.com/XhUpVProZj — Ginny Fiori (@Giu48489) December 12, 2024

La frase che ha fatto infuriare maggiormente i fan del Grande Fratello, però, è stata un’altra, pronunciata sempre in riferimento al lavoro di Tommaso: “Ma un tubo in testa gli deve cascare”. Una battuta forte e decisamente fuori luogo, anche se detta con tono ironico, soprattutto in un contesto come quello del reality, dove ogni parola è ascoltata da milioni di telespettatori. La reazione dei sostenitori dei ‘Tommavi‘ (la coppia formata da Tommaso e Mariavittoria) non si è fatta attendere: molti si sono scagliati contro Mariavittoria, chiedendo che questi filmati vengano mostrati a Tommaso, così da mettere fine, una volta per tutte, alla loro relazione. Ad ogni modo, non resta che aspettare i prossimi giorni per vedere come si evolverà la situazione.