GF 17° puntata: eliminato, nominati. Shaila: cos’ha detto la madre

La 17esima puntata del Grande Fratello è iniziata con la notizia sull’uscita dalla Casa di Yulia Bruschi. Alfonso Signorini ha rivelato di non poterne ancora parlare, assicurando che lo avrebbe fatto nel corso della serata. E così è stato. Intanto, la serata è andata avanti con gli scontri e i confronti tra i concorrenti. In particolare, il conduttore ha puntato la sua attenzione su Helena Prestes, ancora al centro delle discussioni nella Casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana ha dovuto affrontare ulteriori confronti.

Durante questo blocco, Jessica Morlacchi e Beatrice Luzzi sono finite al centro delle polemiche. Signorini ha dedicato uno spazio anche a Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La gieffina si è resa conto, di recente, di sentirsi attratta da Alfonso D’Apice. Per questo, c’è stato un allontanamento tra loro. Stasera Mariavittoria si è detta infastidita dal fatto che Tommaso potrebbe aver detto agli altri inquilini che hanno trascorso una notte di passione insieme. I due sono stati poi sorpresi da una clip mandata in onda Signorini.

Il conduttore ha deciso di trasmettere un momento in cui Mariavittoria e Tommaso si sono chiusi nel confessionale del GF parlando proprio di quella notte. In questa circostanza, Franchi chiedeva spiegazioni alla Minghetti, che sarebbe cambiata con lui dopo quella serata. La gieffina stasera ha ammesso di essere imbarazzata ed è apparsa abbastanza nervosa con Tommaso, a cui ha chiesto di chiudere questo discorso. Il conduttore ci ha tenuto a precisare che non c’è nulla di male.

A questo punto, Signorini ha voluto mostrare delle immagini legate a quanto accaduto tra Mariavittoria e Alfonso D’Apice in Tugurio. Le scene hanno chiaramente deluso Tommaso, il quale però ha cercato di non dimostrarlo. “Se deve essere una scelta, io mi tiro indietro. Io non sono una scelta. Io non farò niente se accadrà qualcosa tra loro”, ha dichiarato l’idraulico. Intanto, Mariavittoria ha assicurato che con Alfonso non c’è nulla e che è stato per lei solo un momento in Tugurio che l’ha destabilizzata.

Poco dopo, la Minghetti ha precisato di voler con D’Apice solo un’amicizia. La gieffina ha chiarito di provare un sentimento forte per Tommaso. Non solo, ha dichiarato che ormai sente che siano una coppia. Tommaso, però, frena tutto, in quanto dopo ciò che è accaduto vorrebbe vedere prima come si evolveranno le cose. Signorini ha fatto intervenire Federica, la quale ha ammesso di vedere D’Apice interessato da Mariavittoria.

Tommaso non ha trattenuto il suo disappunto, ritenendo che la Petagna dovrebbe essere l’ultima persona a parlare di Alfonso dopo i suoi alti e bassi.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo: la mamma di lei una furia

La 17esima puntata del GF è andata avanti con un momento simpatico, con Maria Monsé e la figlia Perla Maria. Le due concorrenti hanno dovuto esibirsi con un balletto in diretta per cercare di raggiungere 300mila di visualizzazioni sui social network, con lo scopo di conquistare la ricompensa sul budget settimanale della Casa.

Dopo di che, è arrivato finalmente il momento di affrontare la questione legata all’uscita di Yulia Bruschi dalla Casa più spiata d’Italia. Ebbene la produzione e Signorini, in accordo con la stessa ormai ex concorrente, hanno deciso di farla uscire dai giochi. Yulia, a causa della denuncia dell’ex fidanzato Simone, ha così abbandonato il reality show.

La puntata è andata avanti con Lorenzo e Shaila. Quest’ultima ha riaccolto nella Casa sua mamma, non d’accordo con la sua relazione. Ma prima Signorini ha fatto rivivere alcuni momenti importanti della loro storia ai due diretti interessati, tramite una clip. Poco dopo, una volta chiuso l’audio con la Casa, il conduttore ha proposto agli autori, ironicamente, di far uscire Lorenzo e Shaila in modo che possano viversi la loro relazione fuori.

Un attacco velato quello di Alfonso? Il conduttore ha chiesto prima ai due se andrebbero via insieme ed entrambi hanno garantito di sì. “Eh sarebbe una bella idea”, ha aggiunto Beatrice Luzzi, sostenendo l’ironica proposta di Signorini, come tanti telespettatori. A questo punto, è entrata nel salotto della Casa la mamma di Shaila, Luisa:

“Siamo tutti con te, ti sosteniamo sempre. Ma non sono qui per dirti questo. Purtroppo in questo periodo non sei la Shaila che sei entrata qua il 16 settembre. La Shaila libera di dimostrare quello che volevi. Anche Cesara ti ha detto più volte ‘vorrei quella ragazza’. Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra persona. Una persona che è un libro aperto, di tanti anni fa. Ricordati le parole di Marco Garofalo (il defunto coreografo, ex insegnante di Amici di Maria De Filippi ndr)”

Shaila ci ha tenuto a prendersi tutte le responsabilità. “Abbi fiducia della persona che sono. Sai che me la sono sempre cavata alla fine e sai che quella Shaila del 16 settembre c’è sempre”, ha replicato la ballerina. “Devi essere fiera di me, perché io sono intelligente mamma e so quello che faccio”, ha continuato la Gatta. Signorini ha chiesto delucidazioni su Garofalo e su ciò che diceva a Shaila, la quale ha risposto: “Mi diceva di avere il coraggio di essere libera di volare, perché ero una brava ballerina”.

Mamma Luisa ha precisato che il problema non è Lorenzo, bensì il comportamento di Shaila. “Quando si innamora perde la bussola. Lei deve essere libera. Io sto dicendo un errore tuo. Shaila si annulla e questo non va bene”, ha spiegato la donna. “Lorenzo? Giocatore accanito proprio, gioca benissimo”, ha tuonato poi Luisa. “Stanno qui per fare solo Uomini e Donne? Stanno qui per giocare e Lorenzo sta facendo benissimo il suo gioco”, ha poi affermato.

Alla fine, la signora Luisa ha anche deciso di non incontrare Lorenzo nella Casa. Quest’ultimo ha cercato di spiegare la sua posizione, tentando di conquistarla. Mentre il gieffino parlava, la donna ha detto a bassa voce a Shaila di non poter parlare. Su richiesta di Signorini, ha replicato dicendo che, a detta sua, tra Lorenzo ed Helena Prestes prima del GF ci sarebbe stato altro.

“Spero non ti faccia più piangere e che non ti annulli più. L’amore è libertà, devi farti rispettare”, ha concluso la mamma di Shaila. Prima di andare via, di nuovo a bassa voce, la donna ha detto qualcosa alla ballerina. Signorini si è infastidito e ha chiesto alla gieffina di spiegare per regolamento cosa si sono dette. Shaila è apparsa in difficoltà e poi ha ammesso che sua mamma è convinta che Lorenzo non sia una brava persona.

Molti telespettatori hanno appoggiato il pensiero di mamma Luisa, dopo aver chiesto più volte al GF di squalificarlo per alcuni atteggiamenti per nulla belli. A detta di una parte del pubblico, però, crede che la donna abbia detto altro a Shaila, ovvero: “C’è un’altra persona fuori, non qua, ma fuori”. In un secondo momento, Beatrice Luzzi pare confermare questo, affermando di aver notato che la mamma di Shaila è stata scorretta nel dire cose non verificate alla figlia su Lorenzo.

GF 17esima puntata: chi è stato eliminato, nomination, nuovo televoto

L’eliminata della 17esima puntata è Federica Petagna con il 15% (Calvani 32%, Stefano 27%, Amanda 26%). Dopo un breve siparietto sull’attrazione che Jessica prova nei confronti di Calvani, Signorini ha dato inizio alle nomination. Buonamici ha dato l’immunità a Jessica, mentre Beatrice a Lorenzo. Invece, la Casa ha reso immune Javier. Al televoto sono finiti Helena, Stefano, Shaila, Tommaso e Non è la Rai.

In studio si sono presentati Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, coppia formata nella scorsa edizione nella Casa. Signorini ha fatto notare all’ex tentatrice che Federica Petagna è stata eliminata. “Un déjà vu, lei è come Mirko”, ha affermato convinta Greta, che insieme a Perla Vatiero si è goduta la sua esperienza nella Casa, a differenza di Brunetti.