GF, Yulia Bruschi abbandona: giusta scelta di Signorini e produzione

Cos’è accaduto a Yulia Bruschi? La gieffina ha lasciato la Casa del Grande Fratello poco prima dell’inizio della 17esima puntata, in onda il 9 dicembre 2024. Alfonso Signorini, nel corso della serata, ha permesso a Yulia di spiegare cosa sta succedendo. Il conduttore ha ritenuto giusto essere chiaro dall’inizio con il pubblico, rivelando di aver incontrato poco prima la giovane concorrente per parlare della questione che la vede protagonista. Dopo di che, il padrone di casa si è collegato con il salotto per svelare la verità agli altri concorrenti.

A questo punto, Signorini ha mandato in onda la clip che ritrae l’ex fidanzato Simone nella Casa, per un confronto con Yulia. Quest’ultima aveva deciso di vivere la sua storia d’amore con Luca Giglioli, mettendo definitivamente fine alla passata relazione. Ma in questi giorni è diventata di dominio pubblico una notizia: Simone avrebbe denunciato Yulia, dopo un’accesissima discussione finita molto male. “Una denuncia, come voi sapete, è una cosa molto importante”, ha precisato il conduttore.

La litigata in questione sarebbe avvenuta qualche giorno prima dell’ingresso di Yulia al GF. Per far capire bene la situazione, Alfonso ha mostrato alcuni titoli di quotidiani sul web, che parlano appunto dell’accusa di Simone, il quale ha raccontato di essere stato sfregiato con un bicchiere dalla Bruschi. Chiaramente tutti i concorrenti sono rimasti sconvolti di fronte alla notizia. Da giornalista, Signorini chiederebbe a Yulia di dare la sua versione pubblicamente.

Ma il conduttore ha sottolineato che si tratta di una questione giudiziaria, che non può essere affrontata in televisione. Yulia è stata informata di quanto successo e per sua volontà ha deciso di non commentare quanto accaduto. “Qualsiasi cosa possa dire ha un valore legale, alla luce dell’inchiesta che è appena iniziata”, ha continuato il padrone di casa. In accordo con Yulia, la produzione del GF, Endemol e Mediaset hanno preso una decisione.

Prima di fare l’annuncio ufficiale, Signorini ha dato la parola alla Bruschi:

“Vorrei dire solo poche cose. Questa è la versione di Simone. Io sono una persona per bene e corretta. Avrò modo di dire la verità, purtroppo non qui, ma nelle sedi opportune. Si interrompe un percorso, ma non il mio sogno”

La produzione del GF, Signorini e Yulia si sono resi conto che questa situazione non è compatibile con il gioco del reality show. Per consentire alla Bruschi di stabilire la sua linea difensiva, è necessario che lasci la Casa. Signorini ha precisato che questa decisione è stata presa proprio per il bene dell’ormai ex concorrente. Alfonso ha permesso a Yulia e Giglio di salutarsi nella Stanza Super Led.

Qui la Bruschi ha dato dei consigli a Luca e poi gli ha promesso che lo attenderà fuori. Allo stesso tempo, la gieffina gli ha chiesto di non farsi influenzare da ciò che le sta accadendo, in quanto la sua versione dei fatti è un’altra. Dopo di che, Yulia ha avuto modo di salutare anche gli altri ex coinquilini, alcuni dei quali non hanno trattenuto le lacrime.

Subito dopo, Signorini ha chiesto a un Giglio con gli occhi lucidi perché non ha seguito Yulia per sostenerla fuori in questo momento delicato. “Questo è il mio percorso e lei vuole questo. Questo non è più solo il mio percorso, ma il mio e di Yulia”, ha risposto il gieffino. Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi credono che Giglio e Yulia avessero già parlato della questione e preso insieme questa decisione.