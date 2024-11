GF, Yulia denunciata dall’ex? Qualcosa non torna (e non piace)

Possiamo dire che questo Grande Fratello sia letteralmente un vero caos. Dentro la Casa in realtà non succede quasi mai nulla, se non i soliti teatri sentimentali, i tira e molla stancanti, dinamiche spesso forzate e una profondità d’animo spesso tenuta nascosta per dare più spazio all’hype della leggerezza. Ecco, se dentro il GF i movimenti continuano a essere piuttosto piatti, non si può dire lo stesso di fuori.

L’ultimissima notizia riguarderebbe infatti una persona molto legata a una concorrente di questa edizione, Yulia Bruschi. A essere venuta fuori, infatti, è la voce secondo cui l’ormai ex fidanzato della gieffina, Simone Costa, avrebbe denunciato la giovane ragazza. Il pubblico ha conosciuto Simone diverse puntate fa, quando fece il suo ingresso per parlare con Yulia e per fare chiarezza sulla loro situazione sentimentale, dato l’avvicinamento palese tra lei e Giglio. Il pubblico, in quel momento, aveva notato un oggettivo dettaglio: la cicatrice vicina all’occhio destro dell’uomo. Come se l’è procurata? A fare chiarezza è stato Biagio D’Anelli (ex volto del GF e noto esperto di gossip), ma la questione sarebbe stata confermata proprio dallo stesso Simone.

Che cosa è successo tra Yulia e Simone: c’entra la cicatrice

A spoilerare l’accaduto è stato Biagio, che ha parlato apertamente del fatto sui suoi canali social, scendendo anche in dettagli poco piacevoli. D’Anelli ha menzionato una denuncia, che Simone Costa avrebbe esposto nei confronti di Yulia (e lei pare non saperne ancora nulla) lo scorso 12 settembre 2024: il motivo? “Una situazione veramente schifosa” – scrive Biagio, aggiungendo che pare che Yulia avrebbe lanciato (e rotto) un bicchiere in faccia a Costa, lasciandogli il segno. Quindi quell’evidente cicatrice che tutti hanno visto è il risultato di una litigata tra i due ex?

Non possiamo accertarlo, anche se pare che lo stesso Simone abbia confermato l’accaduto attraverso un commento sotto al video di Biagio: “Non so come tu abbia fatto ma è tutto vero“. Non solo, perché nelle ultimissime ore a farne parola è stato anche Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo Tv, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato la copertina del magazine con tanto di descrizione:

Qualcosa non torna (e non piace): a che cosa è servito il sipario dentro la Casa?

In tutta questa situazione, sicuramente spiacevole e altamente delicata, c’è comunque qualcosa che puzza, o comunque non convince. Anche su X gli utenti hanno detto la loro e a regnare sono la confusione e i dubbi. Se il rapporto tra Yulia e Simone era già rotto prima dell’inizio del Grande Fratello (la denuncia sarebbe stata fatta il 12 settembre e il reality è iniziato il 14), perché mettere in piedi il sipario che tutta Italia ha visto durante la diretta?

Tanti i dettagli che lasciano perplessi e che, ancora una volta, gettano ombra sul programma di Canale 5. Se le cose davvero non erano più come prima, se davvero c’è di mezzo una denuncia, perché entrare in Casa, chiederle di togliersi l’anello, difenderla dalle critiche di Beatrice e così via? Sembra sempre tutto un fake, come se la vita fuori venisse utilizzata solo per generare hype. Eppure, queste cose, il pubblico le nota, e non le apprezza.

Certo è che trattandosi di una questione molto spinosa, si devono attendere più verità, oltre che conferme. Sarebbe strano parlarne con così tanta certezza se non fosse vero o se non si avessero prove ma, come spesso si dice, “non si sa mai”. Intanto attendiamo la puntata di stasera, sperando che la verità venga ufficialmente fuori.