GF, giro di vite degli autori: Yulia ne fa un dramma, c’entra Giglio

Il Grande Fratello continua a sorprendere gli inquilini che nel pomeriggio di oggi 25 novembre hanno ricevuto un comunicato da parte degli autori. Il gruppo è stato diviso: una parte è nella casa e l’altra si trova in tugurio. Tuttavia, c’è chi sente la mancanza dei propri compagni, in particolare chi ha capito di essersi innamorato.

Ancora una volta il reality condotto da Alfonso Signorini non smette di stupire ed il pubblico non può fare a meno di seguire le dinamiche all’interno della casa dalla porta rossa e le storie d’amore nata lì dentro.

Il comunicato e la reazione dei gieffini

Gli autori del “Grande Fratello” hanno deciso di imporre una limitazione agli inquilini. Tra i gieffini nel tugurio e quelli nella casa dovranno esserci meno contatti fino ad una nuova segnalazione. La decisione è stata presa per mettere alla prova chi, proprio durante il reality, ha instaurato dei rapporti e delle relazioni profondi. Una volta letto il comunicato, alcuni gieffini hanno reagito in un modo esagerato. Tra questi c’è chi è molto dispiaciuto in quanto non potrà sentire e ascoltare le parole del proprio partner dall’altra parte del muro. Si tratta della coppia formata da Giglio e Yulia che proprio nelle ultime ore si è dichiarata amore.

Giglio e Yulia, la dichiarazione della concorrente

Qualche ora fa, Yulia ha avuto un momento di debolezza che l’ha costretta a chiamare il suo compagno Giglio. Così divisi da un muro, i due hanno parlato un po’ e proprio nel corso della conversazione, la concorrente ha affermato: “Ci siamo scelti senza dirci niente – poi ancora – anche se io non volevo ammetterlo a me stessa all’inizio. Sento delle cose che si muovono in me che non ho mai vissuto prima d’ora. Star così dopo pochissime ore è veramente strano. Secondo me mi sono innamorata”.

Le altre coppie all’interno della casa

Oltre a Giglio e Yulia si sono formate altre coppie nel corso di questa edizione come quella formata da Alfonso e Federica. Tuttavia, tra i due sembra essere già finita. Nelle ultime ore, infatti, anche loro due sono stati separati: la concorrente è nella casa e il gieffino in tugurio. Tra loro è avvenuto, però, l’ennesimo confronto che li ha destabilizzati. Alfonso desidererebbe che la sua presunta fidanzata dicesse a Stefano Tediosi di non essere più interessata a lui, ma la gieffina continua a temporeggiare poiché il suo ex non le è indifferente. Anche tra Lorenzo e Shaila c’è un rapporto speciale ma i due devono ancora trovare un equilibrio.