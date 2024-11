GF, Yulia e Giglio fingono? gesto sospetto non sfugge al web

Il Grande Fratello è uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano che non perde occasione di commentare cosa succede nella casa più spiata d’Italia. Proprio nelle ultime ore due dei concorrenti sono tornati al centro dell’attenzione per un loro comportamento che non è passato inosservato.

Stiamo parlando di Yulia e Giglio, ormai una coppia, che nella notte passata si sono scambiati effusioni in camera sotto al piumone. A quanto pare le incomprensioni tra loro si sono affievolite. Tuttavia, c’è chi, tra i telespettatori, non crede alla loro storia e ritiene si tratti di una messa in scena per creare audience e continuare a fare parte del gioco.

Grande Fratello, il bacio appassionato tra Yulia e Giglio

Tra Yulia e Giglio c’è stato un altro bacio che li ha uniti ancora di più dopo l’incomprensione. Così hanno sfruttato l’occasione della camera vuota per scambiarsi qualche coccola e trovare un momento di intimità e vicinanza maggiore. Sembra che tra i due l’affetto si vero e puro, eppure qualcuno è restio a credere nella storia d’amore nata davanti ai riflettori all’interno della casa del Grande Fratello tanto da commentare sui social quanto accaduto.

La reazione dei fan

La relazione tra Yulia e Giglio sta facendo molto discutere i fan del reality che su X non hanno perso occasione di dire la loro sugli ultimi avvenimenti. Tra i tanti commenti c’è chi ha affermato che la loro storia sia solo una farsa per avere maggiore notorietà ed ottenere una clip da mandare in onda nella prossima puntata.

Gf dai prepara una clippettina agli scemioli( yulia e Giglio ) si stanno impegnando tanto per essere rilevanti, ieri notte addirittura si sono posizionati a favore di telecamera per darsi un fantastico limone di 10 secondi fuori dal piumone, 🤣🤣🤣🤌🏻#GrandeFratello #yulia — Ale (@Alessandra18673) November 16, 2024

Qualcun altro continua a sostenere che ormai il Grande Fratello non sia più soltanto un reality ma un prodotto televisivo già confezionato con tanto di copione da seguire. Sono tanti, infatti, a credere che le dinamiche siano sempre le stesse, ripetute nel corso delle edizioni con personaggi diversi.

La storia tra Yulia e Giglio

Yulia e Giglio si sono conosciuti nella casa dalla porta rossa e fin dal primo momento si sono avvicinati, iniziando a vivere una forte sintonia. Tuttavia, l’entrata dell’ex fidanzato della concorrente ha destabilizzato gli animi dei due che ad un certo punto hanno deciso di allontanarsi. Oggi, però, la giovane gieffina sembra molto sicura dei suoi sentimenti e nel suo presente c’è solo Giglio.