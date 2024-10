GF, censura su Yulia e Lorenzo, ma il web sgama la mossa

È domenica 20 ottobre 2024 e gli inquilini della Casa del Grande Fratello sono in festa. Abiti da cowboy e cowgirl, giochi di squadra e attimi di grande condivisione, ma c’è spazio anche per i confronti, quelli più intimi, quelli che riguardano il gioco e il gioco soltanto. Al di là delle congetture su eventuali nuove coppie nascoste e i dubbi su quelle attualmente “in corsa”, c’è stato qualcosa che non ha proprio convinto il pubblico a casa.

Protagonisti di questa parentesi, prima che li avvolgesse la censura degli autori, erano Yulia e Lorenzo. I due, infatti, si trovavano in giardino sdraiati su uno dei tanti sdrai a disposizione ed erano coinvolti in una conversazione piuttosto intensa. Vicini e con voci basse, i due giovani inquilini pare stessero parlando di qualche dinamica interna la Casa e pare proprio che a essere coinvolti fossero anche Shaila e Javier, altri due grandi protagonisti di questa edizione, almeno sentimentalmente parlando si intende. C’è qualcosa che stride nell’aria, e la censura proprio sul momento “clou” della chiacchierata ha lasciato perplessi gli utenti a casa, convinti che sotto ci siano stratagemmi studiati a puntino.

Che cosa si nasconde dietro quella censura? Si chiede il web, mentre Lorenzo e Yulia, in quel breve spezzone pubblicato su X, sembrano davvero vicini.

Che caos questo Grande Fratello: il web indignato per la censura forzata

Non è molto chiara la situazione, ma pare che il Grande Fratello abbia volutamente staccato le riprese su Yulia e Lorenzo spostandosi su altro. Una mossa sgamata dal popolo di X, che ha in più tweet mostrato il frammento ma che ha soprattutto commentato l’accaduto criticandolo fortemente: “A chi si riferiscono?“, si chiedono dubbiosi e perplessi, ma c’è qualcosa di ancora più “losco” che li lascia attoniti.

Nel video in questione, infatti, Lorenzo e Yulia sono molto vicini; mentre parlano lui continua ad accarezzarle il braccio, fino a quando, e anche qui X è impazzito a riproporre il frangente esatto, lui ha pulito le labbra di lei da qualcosa leccandosi poi il dito con totale nonchalance. Un gesto di per sé poco importante, quasi ridicolo se ci si pensa, ma che se attaccato a tutto ciò che sta venendo fuori in questi giorni e alla posizione già traballante (oltre che assai discussa) di Lorenzo, aumenterebbe solo gli interrogativi.

#grandefratello cioè rega’ qui censurano Yulia e Lorenzo che stanno parlando di una Dinamica. Ma è tutto un Blueff — Andrea Rossi (@AndreaR22098419) October 20, 2024

Questa mossa della censura non convince, ma soprattutto non convince il modus operandi di alcuni dei concorrenti, quasi più intenti al mero gioco piuttosto che alle persone. Il sipario Lorenzo-Yulia ha seminato ipotesi: saranno loro a stupire tutti e a dare vita a un nuovo flirt? Lei è davvero interessata a Giglio? Iago dice di no, e forse è l’unico lì dentro che si è accorto di come stanno realmente le cose.

Nel frattempo sul capo di Lorenzo vive il rischio squalifica, ma tutto questo e molto altro si scoprirà domani in puntata. Occhi attenti sul 55, perché c’è sempre qualcosa da scoprire.