GF: Lorenzo ha superato i limiti con Helena. Squalifica in vista?

Lorenzo Spolverato ci è cascato di nuovo. Ieri sera mentre giocava con Helena Prestes ci è andato giù un po’ troppo pesante e ora il pubblico chiede per l’ennesima volta provvedimenti. Visto che c’è stato un precedente nelle passate edizioni, forse questa volta il Grande Fratello farà davvero qualcosa o continueranno a spazzare la polvere sotto il tappeto? Vediamo cosa è successo.

Il quadrilatero amoroso di questa edizione ha stancato i telespettatori già da un bel po’ di settimane, ma sia autori che inquilini ci marciano. Tra i tira e molla di Shaila e Javier e le indecisioni di Lorenzo e Helena, questi ultimi sono di nuovo al centro della polemica. Lorenzo lo abbiamo imparato a conoscere: il suo comportamento è spesso sopra le righe e aggressivo nei confronti degli altri, tanto da essersi guadagnato l’antipatia di molti concorrenti. Ma è con Helena Prestes che Spolverato ha di nuovo esagerato. Non sono bastate più le parole, a questo giro Lorenzo è passato direttamente alle mani. Il tutto avviene in modo scherzoso, dobbiamo fare questa premessa, ma il gioco è bello quando dura poco, e alcuni giochi si possono benissimo evitare.

Lorenzo Spolverato scherza con Helena ma da casa chiedono provvedimenti

Ieri sera Lorenzo ed Helena stavano giocando in camera da letto e tra un solletico e l’altro, Lorenzo ha esagerato. Prima ha provato a tappare la bocca ad Helena con le mani, poi le ha messo il cuscino sul viso, simulando di soffocarla. Helena gli ha detto di smetterla, ma lui ha continuato. Premettiamo nuovamente, che non c’è stata alcuna cattiva intenzione in questo gesto, si trattava di un gioco, ma un gioco veramente orribile. Da casa non è bello, con tutte le notizie che si leggono ogni giorno, vedere una donna soffocata, anche per gioco. E visto che finora non sono stati mai presi provvedimenti, il web ha tirato fuori un precedente importante per svegliare gli autori.

Quando due anni fa, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli fecero la stessa cosa, ossia lui che le stringeva il collo e lei che gli chiedeva di smetterla per gioco, si alzò un gran polverone, che risultò con la squalifica di Dal Moro. Il precedente c’è e bello pesante, speriamo che domani in puntata Alfonso Signorini prenda una posizione ferma sugli atteggiamenti di Lorenzo che non stanno piacendo a nessuno. Anche se, come abbiamo analizzato ieri in un editoriale dedicato proprio all’argomento, ci sembra difficile che quest’anno si prendano provvedimenti. Domani vedremo se finirà di nuovo a tarallucci e vino, intanto vi lasciamo qua sotto il video di quello che è successo.