Daniele Dal Moro squalificato dal “Grande Fratello Vip“. Il sito ufficiale del GF Vip ha dato poco fa la notizia che il vippone è stato squalificato dal gioco “dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane”. Come mai questa drastica decisione? Il Grande Fratello ha poi continuato: “ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento. #GFVIP pic.twitter.com/uc47VvmQHM — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 17, 2023

Ieri sera 17 marzo l’ex tronista si è reso protagonista di una scena che ha fatto infuriare il web e che ha portato, conseguentemente, alla sua squalifica. Daniele ed Oriana Marzoli si stavano stuzzicando in cucina quando, ad un certo punto, l’imprenditore si è avventato con veemenza contro la venezuelana nel tentativo di toglierle il trucco. Nonostante stessero scherzando, la scena è parsa a molti alquanto aggressiva, anche alla stessa Oriana, che si è mostrata molto infastidita dall”attacco’. Da lì, gli utenti sui social hanno iniziato una forte protesta per richiedere l’uscita immediata di Dal Moro dalla Casa.

Daniele Dal Moro: cosa lo ha portato alla squalifica

Chiaramente, l’episodio è solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da settimane, infatti, l’ex vippone viene prontamente censurato dalla regia e richiamato in confessionale dagli autori. Nonostante i numerosi rimproveri, però, Dal Moro ha continuato ad avere atteggiamenti inopportuni e il GF Vip non ha potuto fare altro che squalificarlo ufficialmente dal gioco. Tuttavia, hanno deciso di non aspettare la diretta di lunedì 20 marzo per farlo uscire dalla Casa, così come era successo con Edoardo Donnamaria. A quanto pare, l’imprenditore veneto è stato semplicemente chiamato in confessionale, per poi non fare più ritorno dai suoi compagni. Allo stesso modo, gli autori hanno chiamato prima i concorrenti maschi e poi le vippone donne per dare loro la notizia.

Da allora, la diretta del reality è stata prontamente censurata, per cui non è stato ancora possibile vedere come hanno reagito i coinquilini di Daniele e, soprattutto, Oriana Marzoli a questa inaspettata squalifica. Questa dura scelta del GF Vip è dettata dalla nuova linea editoriale che ha assunto da alcune settimane il programma, per cui le scene e le liti a cui il pubblico è stato abituato per anni sono state improvvisamente abolite. Bisognerà attendere la prossima puntata per scoprire se Alfonso Signorini deciderà affrontare l’argomento o far finta di nulla e non fare alcuna menzione della vicenda.