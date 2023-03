Daniele Dal Moro a un passo dall’addio al GF Vip: il confronto con gli autori

Il Grande Fratello Vip perde pezzi tra squalifiche ed eliminazioni programmate. All’interno della Casa più spiata d’Italia i nervi sono a fior di pelle. Dopo sei mesi di permanenza nel loft di Cinecittà, alcuni dei vipponi rimasti in gara iniziano a mostrare profonde insofferenze. Tra i più affranti c’è Daniele Dal Moro che sarebbe quasi sul punto di abbandonare. Lo ha rivelato lui stesso, e non per scherzo, nelle scorse ore. L’ex tronista di Uomini e Donne, parlando con Oriana Marzoli, con la quale ha instaurato un flirt, ha spiegato di avere conversato con gli autori del reality show. Questi gli hanno detto senza girarci attorno che se la sua situazione peggiorerà nelle prossime ore sarà costretto al ritiro.

“Sì oggi non è giornata. Non sto bene! Sì, mi sento male, te l’ho detto. Ma che mal di testa, no, non ho male alla testa, quando io sto male sto male davvero e non per finta”, ha scandito in modo stentoreo il giovane veronese, a colloquio con Oriana. “Cosa? Ma che vuoi? Sto male e non sto qui a spiegarti cosa – ha aggiunto -, anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco!”.

Dal Moro ha proseguito, ribadendo di non stare affatto bene ma al contempo sottolineando di non poter dire quale sia l’origine del suo malessere. Sicuro, almeno stando alle sue dichiarazioni, che se la situazione peggiorerà da qui in avanti dovrà dire addio al gioco, a poche settimane dalla finale.

“Non ti posso dire cosa ho, lo capisci? Se peggioro oggi mi hanno detto che mi faranno lasciare il gioco. – ha continuato l’imprenditore veneto –. Fuori quello che succede è responsabilità solo mia, qui dentro la responsabilità ricade anche su altri. Quindi capisci perché mi hanno detto che se la situazione va avanti mi fanno lasciare il programma”.

Daniele Dal Moro e quelle intemperanze che lo mettono a rischio squalifica

Dal Moro rischia di uscire dal gioco anche per un altro motivo. Dopo che al GF Vip si è deciso per un drastico cambio di rotta e si è optato per la tolleranza zero verso parolacce e comportamenti maleducati (il primo a farne le spese è stato Edoardo Donnamaria che è stato squalificato nel corso del prime time di giovedì scorso), l’ex tronista ha comunque continuato ad avere un atteggiamento al limite.

Infatti è stato protagonista di qualche escandescenza con la regia del programma che ha cercato correre ai ripari, staccando le riprese ogni qualvolta ha fiutato che stesse scoppiando una qualche intemperanza. Qualcosa, però, è comunque trapelato. Sui social diversi utenti hanno iniziato a protestare, sostenendo che anche a Daniele dovrebbe essere riservato lo stesso trattamento di Donnamaria. Al momento la trasmissione non si è pronunciata sulla questione.