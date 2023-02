Daniele Dal Moro nuovamente rimproverato dagli autori del Grande Fratello Vip. È accaduto dopo l’ultima diretta condotta da Alfonso Signorini, quella in onda su Canale 5 giovedì 23 febbraio e seguita da oltre due milioni e mezzo di telespettatori.

Tutto è accaduto durante un confronto tra Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima ha chiesto al coinquilino perché ha deciso di dare un taglio netto al suo rapporto con Martina Nasoni. E qui il giovane si è lasciato andare a delle incredibili rivelazioni, tirando in ballo anche due programmi di Maria De Filippi.

Daniele Dal Moro: tutta la verità su Martina Nasoni, Uomini e Donne e Temptation Island

A detta di Daniele Dal Moro Martina Nasoni si sarebbe comportata molto male durante il suo trono a Uomini e Donne, tanto da indurlo a non scegliere alcuna corteggiatrice:

“Veniva a farmi le poste quando facevo Uomini e Donne. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione: “Che cosa devo fare con lei”, perché ho sempre portato rispetto per il programma”

A quanto pare, dunque, l’ex vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso avrebbe influenzato negativamente il percorso da tronista di Daniele Dal Moro. Ma non è finita qui perché il veronese ha fatto una rivelazione clamorosa pure su un altro format di Maria De Filippo, ovvero Temptation Island.

“Io le ho fatto saltare progetti quando uscivamo? È una grossa bugia. L’unica cosa saltata è Temptation Island. Loro ci hanno chiamato e io ho detto: “No, guardate che Martina non è la mia ragazza, non faccio queste cose in coppia”

A questo punto è intervenuto un autore del GF Vip che ha zittito Daniele Dal Moro, ribadendo che non si parla di altri show all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nella sua chiacchierata con Antonella Fiordelisi il 32enne ha comunque ribadito di non volere avere più niente a che fare con Martina Nasoni.

Daniele ha puntualizzato che non sta strumentalizzando alcuna situazione, come invece insinuato da Martina, e che si è riavvicinato ad Oriana Marzoli perché sinceramente interessato all’influencer venezuelana.

Dal Moro ha poi ricordato la sua prima esperienza al Grande Fratello, rimarcando di averla fatta senza alcun compenso ma solo per il gusto di vivere una nuova avventura.

Intanto a molti telespettatori del Grande Fratello Vip non è piaciuta l’invadenza di Antonella Fiordelisi, già al centro della scena per via della sua tormentata love story con Edoardo Donnamaria. Per molti la 24enne di Salerno avrebbe cercato un chiarimento con Daniele, che l’ha nominata palesemente, solo per pura strategia.