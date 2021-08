Martina Nasoni attacca Irama: “Mi ha delusa! Voglio andare ad Amici”

Martina Nasoni senza freni contro Irama. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Di Più l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La giovane non ha gradito il comportamento del cantante di Amici, che ha conosciuto durante una vacanza in Salento qualche anno fa. Tra i due è subito scattato un certo feeling e Martina ha raccontato della sua malattia al cuore a Filippo Maria Fanti che ne ha preso spunto per comporre la canzone La ragazza con il cuore di latta presentata al Festival di Sanremo nel 2019.

Una canzone che ha lasciato il segno, di cui si parla ancora oggi, ma dopo quell’incontro in Puglia Martina Nasoni e Irama – che hanno vissuto un breve flirt – non si sono più né rivisti né sentiti. Una situazione che non è andata giù a Martina, che si aspettava di mantenere un rapporto con il cantante toscano. Invece Irama non si è mai fatto sentire, con grande dispiacere della 23enne, che ha vinto il Grande Fratello Nip nel 2019.

Alla rivista edita da Cairo Editore Martina Nasoni ha ammesso:

“Non capisco perché non mi abbia contattata. Come devo interpretare questo silenzio? Temeva forse che io volessi farmi pubblicità su di lui? Ma è lui che mi ha resa popolare. Mi dispiace, sono delusa”

Irama, oltre a non farsi sentire con la diretta interessata, non ha mai parlato pubblicamente di Martina Nasoni né l’ha associata in alcun modo al suo brano famoso. Semplice voglia di riservatezza o dietro la scelta dell’artista si nasconde dell’altro?

Martina Nasoni concorrente ad Amici?

In attesa di avere un chiarimento con Irama Martina Nasoni sogna di partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Già lo scorso anno l’ex gieffina aveva tentato di entrare nella Scuola più famosa d’Italia come cantante. Arrivata al provino, però, si è bloccata e non è riuscita più ad andare avanti. Martina ha avuto un attacco di panico, dovuto all’emozione, e non ha portato a termine la sua esibizione. Ora però vuole riprovarci per far conoscere a tutti il suo talento visto che pochi conoscono le sue velleità artistiche.

Martina Nasoni protagonista in un film

In attesa di scoprire se riuscirà a convincere i professori di Amici Martina Nasoni ha fatto il suo debutto come attrice: è stata ingaggiata per il film Una preghiera per Giuda, dove recita accanto alla star internazionale Danny Trejo.