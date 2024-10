GF, perchè quest’anno niente provvedimenti? Web: “C’è un motivo”

Il Grande Fratello 2024 è iniziato ormai da un mese con i suoi intrighi, litigi e dinamiche che coinvolgono il pubblico giorno e notte. Ne abbiamo già viste di tutti i colori, dal matrimonio di Clayton Norcross e Brooke organizzato da Alfonso Signorini, alle baruffe costanti tra gli inquilini. Tra loro Iago e Lorenzo e Yulia e Jessica, due “coppie” che proprio non si tollerano.

Molti dei fan del reality si sono accorti però di un piccolo dettaglio: quest’anno la produzione pare essere più magnanima e fare finta di niente di fronte alla condotta dei nostri amati gieffini. Del resto si è parlato tante volte di squalifiche, ma gli autori non hanno mai agito nonostante i palesi comportamenti fuori luogo di alcuni vip e nip nella casa del Grande Fratello.

Certo, per quanto riguarda Lino Giuliano di Temptation Island 2024 la decisione è stata presa senza mezzi termini dopo i commenti omofobi nei confronti di Enzo Bambolina, eppure durante il percorso nel reality di Canale 5 tanti altri concorrenti si sono lasciati andare a frasi un po’ troppo “oltre” l’accettabile, spesso senza ricevere rimproveri di alcun tipo. Ma facciamo qualche esempio.

Ricordate il video che mostrava Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo mentre imitavano con le braccia la fisicità di Ilaria Clemente? Ebbene, quello era stato definito come il primo caso di body-shaming della storia del reality. Risultato? Le due sono rimaste impunite.

E poi si passa a Norcross, che dopo un’entrata da gentiluomo d’altri tempi si è lasciato andare a sè stesso durante la festa a tema Bridgerton, appellando Yulia con termini decisamente poco consoni e che non ripeteremo. Non solo, pare che l’attore di Beautiful si sia anche azzardato a fare il saluto romano davanti a tutti, ma anche in questo caso è stato steso un velo silente sulla situazione. La stessa cosa con Lorenzo Spolverato, che sta allietando il pubblico con frasi da brivido, una dopo l’altra. Quest’ultimo, in particolare, sembra non avere molto tatto nei confronti delle donne, tanto da utilizzare parole misogine anche in questo caso irripetibili.

Grande Fratello, niente squalifiche: ecco perchè

Ma torniamo alla questione iniziale: perchè il Grande Fratello non fa niente? Sarà bastata la decisione di Mediaset su Lino Giuliano per mantenere una linea apparente di giustizia? Secondo il pubblico la redazione pare mettersi le mani sugli occhi troppo spesso, e questo ai fan non sta piacendo. I motivi? Proviamo ad ipotizzarli. Forse Signorini ha paura di perdere i concorrenti più divisivi che portano ascolti, oppure non vuole rendere il reality un cimitero come è avvenuto negli altri anni. Ma dove sta la linea di confine tra l’accettabile e l’inammissibile?

Parola a voi, fan del Grande Fratello. Quale pensate sia il motivo di questo paraocchi? Che la produzione stia dando la possibilità ai concorrenti di migliorare sè stessi?