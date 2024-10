GF, lite tra gieffine: accuse di spallate e occhiatacce, create fazioni

Ancora momenti di caos al Grande Fratello. Ieri notte, nella Casa più famosa d’Italia, è difatti scoppiata una lite tra le concorrenti femminili di quest’edizione. Il tutto sarebbe partito da una presunta spallata di Yulia a Mariavittoria, che avrebbe accusato l’altra gieffina di averla travolta e guardata male. A quel punto si sono create due fazioni opposte, la prima composta da Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, e la seconda da le Non è la Rai, Yulia Bruschi e Shaila Gatta. Capiamo meglio cos’è accaduto di preciso.

Ogni anno al Grande Fratello si creano antipatie e simpatie tra i vari coinquilini della casa. Non sono quindi nuove le discussioni tra concorrenti e, anche in quest’edizione, non sono mancate. Proprio ieri sera, come riportato da Biccy, ci sarebbe stata una lite tra le donne. Il tutto sarebbe partito da alcune accuse di Mariavittoria Minghetti verso Yulia Bruschi, che stando alle sue parole l’avrebbe spinta e guardata male. Tra le gieffine si sono venuti a creare due gruppi rivali: il primo composto da Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti ed Amanda Lecciso, ed il secondo da le Non è la Rai, Yulia Bruschi e Shaila Gatta.

La litigata è iniziata in piscina, dove Yulia ha cercato un confronto con Mariavittoria. Bruschi ha immediatamente negato di aver dato una spallata alla compagna, chiedendole poi per quale motivo non abbia parlato direttamente con lei. A quel punto l’altra gieffina le ha spiegato di non averlo fatto per evitare di alimentare una polemica, accusandola tuttavia di averla anche guardata male.

Queste le sue parole a Yulia:

Mi hai travolta è impossibile che non te ne fossi accorta. A me non andava di alimentare micce, ma poi vedo che guardi anche male.

La discussione sarebbe probabilmente potuta finire lì, tuttavia altre concorrenti si sono inserite prendendo le parti di una o dell’altra. Le Non E’ La Rai hanno difatti difeso Yulia, mentre Jessica Morlacchi si è schierata dalla parte di Mariavittoria.

Di seguito le parole dell’ex cantante dei Gazosa verso Bruschi:

Yulia ma parli tu? Mariavittoria è falsa per te? Tu in puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo? Poi dici che ti dispiace non avere rapporto con me. Ma davvero? Non ti avvicini a me nemmeno se inciampi. Io ti sono anche venuta a parlare. Non le dire le ca**ate! E non prendermi per il c**o perché sono più grande di te e non mi puoi prendere in giro.

La replica di Yulia è stata immediata:

Ma tu mi dai la possibilità di avvicinarmi? Io non inciamperò mai vicino a te. Ma ti vedi? Non hai un atteggiamento bello. E non ti comporti come una persona adulta.

La discussione si è poi spostata dalla piscina al giardino dove le gieffine hanno continuato a rinfacciarsi presunte frecciatine o occhiatacce.

Ad un certo punto Yulia si è alzata ed è andata via, dicendo a Jessica:

Ma io sto tanto bene per i cavoli miei, ciao, chi ti considera.

Immediata la reazione della Morlacchi:

E piangici cara mia! Sai cosa mi frega di te? Meno di zero.

A quel punto è intervenuta Pamela Petrarolo, che ha bacchettato Jessica invitandola a non provocare ulteriormente Yulia. L’ex cantante dei Gazosa a quel punto ha sottolineato alla compagna come fosse di parte e stesse difendendo l’altra gieffina. Chissà se le due concorrenti riusciranno poi a chiarirsi o se ci saranno ulteriori scontri.