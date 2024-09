GF 18, 3° puntata: nominati, gaffe Alfonso, dura lite nel fuorionda

Alfonso Signorini ha dato inizio alla terza puntata del Grande Fratello 18 parlando delle simpatie nate nella Casa, che hanno già generato che stanno facendo parlare. Una volta che si è collegato con i concorrenti, il conduttore ha messo al centro dell’attenzione Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. I due ragazzi si stanno già dando da fare per creare le prime dinamiche amorose, che li vedono protagonisti con Shaila Gatta e Helena Prestes.

Durante questo blocco, Beatrice Luzzi ha diviso quando si è scagliata su Shaila e Signorini ha chiesto a Spolverato di spiegare il suo recente scivolone. Dopo di che, il padrone di casa ha riservato uno spazio a Jessica Morlacchi, la quale ha accolto nella Casa Clayton Norcross, ex interprete di Thorne in Beautiful e nuovo concorrente. Dopo di che, si sono accesi i primi scontri nella Casa, con Iago Garcia e Morlacchi che hanno tirato fuori il lato più spinoso del loro carattere, sorprendendo.

La terza puntata del GF è andata avanti con un momento ricco di emozioni con protagonista Luca Calvani. Quest’ultimo ha commosso tutti parlando dell’affetto che nutre nei confronti dei genitori, che non ci sono più. Subito dopo è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: i preferiti del pubblico sono Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi, rispettivamente con il 33% e il 20% dei voti (Lorenzo 12%, Yulia 11%, Non è la Rai 10%, Luca Calvani 6%, Ilaria 5%, Giglioli 3%).

Grande Fratello: la gaffe di Signorini con ‘Thorne’ di Beautiful

Jessica Morlacchi è rimasta ancora al centro della scena. Sostenuta dalle sue amiche Ilaria Clemente e Amanda Lecciso, la cantante romana sta cercando di sciogliersi nella Casa accettandosi. Infatti, la gieffina – già tanto amata dal pubblico – non apprezza molto il suo fisico e per questo tende a nasconderlo. Le sue due amiche l’hanno invogliata, nei giorni scorsi, a lasciarsi andare e ad apprezzare la sua bellezza.

Intanto, parlando con Clayton Norcross, Signorini ha commesso qualche gaffe su Beautiful, ammettendo di non averlo mai seguito. Il conduttore ha cercato di capire se Thorne, interpretato dall’attore americano, sia morto. Gli è stato spiegato che è ancora vivo, ma non più presente in modo continuo e fisso nella trama. Inoltre, ora a interpretarlo c’è un altro attore. “Di tutti i Thorne, lui è il più famoso”, ha dichiarato Cesara Buonamici per fermare questo momento imbarazzante.

Uno spazio è stato dedicato anche a Tommaso Franchi, il quale ha ricevuto una sorpresa dalla sua nonna.

GF nomination terza puntata: chi è finito al televoto, Calvani vs Spolverato

Nella terza puntata del GF è arrivato il momento delle nomination. Il nuovo televoto porterà a un’immunità, in quanto per ora non ci saranno eliminazioni, che partiranno dalla prossima puntata. Tommaso e Jessica sono stati resi immuni dalla precedente sfida e, dunque, i loro coinquilini non hanno potuto votarli. Chi è entrato in gioco nel corso della prima puntata ha dovuto fare delle nomination palese, mentre coloro che hanno fatto il loro ingresso giovedì scorso si sono votati tra loro in confessionale. Clayton, in quanto appena entrato nella Casa, non ha preso parte alle votazioni.

Yulia ha ricevuto molti voti e Signorini ha chiesto a Luzzi un’opinione al riguardo. Beatrice ha ammesso di aver visto poco di lei per poter dare una risposta concreta. L’opinionista ci ha tenuto a far notare che in passato la Bruschi è stata più volte rifiutata dal padre e questo potrebbe aver creato in lei una chiusura. Sempre durante le nomination, si sono accesi vari battibecchi, tra cui quello tra Luca Calvani e Lorenzo. L’attore ha accusato il coinquilino: “Sei falso e manipolatore. Ora ha scoperto le carte”.

In un fuorionda, durante la pubblicità, si è accesa una lite tra i due. Calvani ha chiesto a Lorenzo, con furia, di non dargli spiegazioni sulla nomination e di lasciarlo solo. Tornati in diretta, Signorini ha chiesto cosa fosse accaduto e di evitare le parolacce. “Ho bisogno dei miei tempi, non ti posso perdonare quando vuoi tu”, ha affermato deluso Luca. L’attore è apparso furioso e ha raccontato che, prima delle nomination, aveva consigliato a Lorenzo di nominarlo con serenità. Spolverato gli ha assicurato che non lo avrebbe fatto, per poi fare il contrario.

Spolverato ha spiegato di essere stato costretto a nominare Luca, in quanto chi avrebbe voluto votare è stato reso immune (Jessica o Tommaso). “Lui tende a manipolare le persone così. Manipoli le persone con il tuo comportamento”, ha continuato Calvani. Al televoto sono finiti Iago Garcia, Yulia Bruschi e Ilaria Clemente. Non ci sarà un eliminato nella prossima puntata, ma un nuovo immune.