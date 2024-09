Grande Fratello: Iago incanta tutti, esce fuori la vera Jessica

Primi scontri nella Casa del Grande Fratello 18, per i concorrenti in gioco, che ne devono parlare durante la diretta della terza puntata. Inizialmente ha regnato l’armonia dentro quelle quattro mura, ma si sapeva che non sarebbe durata a lungo. Infatti, ecco che ci sono i primi screzi tra gli inquilini di questa edizione. In particolare, in questi giorni, alcuni gieffini hanno espresso delle opinioni negative su determinati coinquilini. Jessica Morlacchi non apprezza molto Yulia Bruschi, mentre Iago Garcia ha avuto da ridire sul comportamento di Lorenzo Spolverato.

Partendo dall’attore spagnolo, nelle scorse ore ha espresso un’opinione comune tra i telespettatori. Iago crede che i grandi sorrisi di Lorenzo possano ingannare chi ha di fronte. L’ha definito un possibile “amico di tutti che poi ti pugnala alle spalle”. L’attore de Il Segreto e Una Vita ha spiegato di aver avuto al suo fianco delle persone che si sono mostrate mille sorrisi e poi l’hanno tradito. Spolverato appare ai suoi occhi come una persona di questo tipo e non è l’unico a pensarlo.

Anche Javier Martinez ha espresso il medesimo pensiero. Stasera, però, l’argentino spiega di aver apprezzato il fatto che Lorenzo si sia recato da lui per chiarire la loro situazione. Intanto, Alfonso Signorini – nel corso della terza puntata – chiede ai concorrenti di non tirarsi indietro e dire ciò che davvero pensano. Infatti, spesso capita che durante le dirette le affermazioni fatte vengano espresse in modo più dolce. Non è il caso di Iago Garcia al GF, il quale in puntata non si nasconde affatto, anzi ribadisce con fermezza il suo pensiero:

“Amico di tutti e poi ti pugnala alle spalle? L’esperienza mi dice questo. Valuto molto l’educazione. Ci sono altre persone che valutano la simpatia. Per esempio, non è educato quando urla e sveglia una persona che vuole dormire. Queste sono piccolezze che può cambiare. Devi lavorare, te l’ho detto anche oggi in camera”

Iago era stato sincero con Lorenzo, il quale stasera, intanto, si ritrova in una situazione difficile dopo una triste affermazione fatta nei giorni scorsi. L’attore ne aveva, infatti, già parlato con Spolverato e la sua schiettezza in diretta gli permette di conquistare ulteriori consensi.

Dopo di che, Signorini chiede anche a Jessica Morlacchi di spiegare cosa pensa davvero su Yulia Bruschi. La cantante romana, che incuriosisce molto il pubblico, in questi giorni ha criticato la giovane coinquilina, ritenendola una persona fredda che non cerca contatti. Come Iago, neppure Jessica si tira indietro stasera: “Penso di non starle simpatia e di non avere nulla di affine a lei. Lei non riesce ad aprirsi con me”.

Yulia al GF si difende, facendo notare che non c’è stato interesse a conoscersi “da parte di entrambe”. A questo punto, inaspettatamente, la Morlacchi cambia totalmente atteggiamento. Finora è apparsa come una persona ironica, simpatica e dolce, per nulla intenzionata a infilarsi nelle liti. Invece, ecco che stasera tira fuori ciò che stava tenendo dentro. Lei stessa ammette: “Non voglio tirare fuori il mio carattere adesso”.

Infastidita, si rivolge duramente contro Yulia, facendo presente che invece lei ha provato ad avvicinarsi, non ricevendo la risposta sperata. La Bruschi non sarebbe interessata a conoscere nel profondo Jessica, questa l’accusa. “Quando sei venuta da me?!”, chiede furiosa la Morlacchi, che non si era ancora mostrata così. Finisce questo piccolo battibecco, che sembra dare inizio a un percorso più turbolento per la dolce Jessica.