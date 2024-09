GF, Lino Giuliano: la versione di Enzo Bambolina chiude il caso

Siamo arrivati forse alla fine della faida tra Lino Giuliano e il TikToker Enzo Bambolina. Dopo la squalifica ufficiale arrivata dal Grande Fratello a poche ore dall’ingresso del protagonista di Temptation Island, arriva anche la versione della parte lesa. Ormai tutti hanno voluto dare la loro opinione sul caso, se ne è discusso nei salotti televisivi in attesa della decisione degli autori, ma tutti si erano concentrati finora solo su Lino. Finalmente, Enzo Bambolina ha rotto il silenzio in un’intervista per Lollo Magazine.

Fino all’ultimo minuto era rimasto in forse, in bilico sulla porta rossa Lino Giuliano si era preparato a entrare nella casa più spiata d’Italia, poi è arrivata la squalifica record. Anche durante la diretta di ieri, Alfonso Signorini ci ha tenuto a ricordare quanto un programma che entra nelle case degli italiani come il GF non tolleri comportamenti omofobi. Lino su Instagram ha espresso il suo disappunto per la decisione presa dalla produzione, insistendo sul fatto che quella brutta uscita verso Enzo Bambolina era frutto di un momento di rabbia e non di un suo pensiero discriminatorio. Anche Alessia Pascarella, ex di Lino, ha preso le sue difese. L’unico che non si era ancora espresso era proprio la vittima dell’insulto omofobo.

Enzo Bambolina sul caso Lino Giuliano: “Mai più sentito”

Ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a intercettare il tiktoker napoletano per avere il suo punto di vista su questa situazione. Enzo Bambolina, all’anagrafe Vincenzo Galasso, ha rotto il silenzio sul polverone che si è abbattuto su lui e Lino dopo il loro scambio di commenti. Enzo aveva fatto intendere una frequentazione passata tra lui e Lino, e quest’ultimo aveva reagito con i peggiori epiteti per la comunità LGBTQ+. Tra chi parlava di diffamazione da parte di Bambolina verso Giuliano, che avrebbe millantato una relazione per farsi pubblicità e chi di omofobia da parte di Lino, i due contendenti non se le sono mandate a dire. Lino aveva accusato Enzo di averlo provocato, di essere un noto provocatore.

Stando a quanto ha confessato a Lorenzo Pugnaloni, anche Enzo crede che Lino si sia fatto prendere dalla rabbia del momento, e in buona fede è sicuro che Giuliano non sia omofobo. Tuttavia, dopo il polverone e la squalifica, Lino non si è fatto sentire. Né per un confronto né per delle scuse.

Non penso sia una cattiva persona ma che si sia fatto prendere dal momento commentando in quel modo. […] Non l’ho sentito né dopo il commento né dopo la squalifica di ieri sera.

Tuttavia, Bambolina non sembra intenzionato a far partire una guerra, anzi!

Come per tutte le cose, tra tre o quattro giorni non se ne parlerà più

Ha rivelato. E se questa presa di posizione di Enzo servisse come giro di boa mettere fine a questo dramma? Forse Lino Giuliano coglierà l’occasione dell’apertura al confronto di Enzo per mettere una croce sopra a questo brutto episodio.