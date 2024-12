GF, Helena regna: Morlacchi furba, ma è inutile. Luzzi bufera

Helena Prestes è ormai la protagonista di questo Grande Fratello. Piano piano, la modella brasiliana è riuscita a ritagliarsi un suo spazio, diventando tra i preferiti di questa edizione, che però non ha sta ricevendo risultati soddisfacenti. Tramite un gioco, la produzione ha messo alla prova tutti i gieffini, chiedendo loro di fare il nome del coinquilino che vorrebbero fuori dalla Casa. Helena e Amanda sono risultate le più votate e mal digerite dalla Casa.

Le due gieffine hanno deciso di portarsi nel Tugurio due coinquilini: la Prestes ha scelto Lorenzo Spolverato e la Lecciso ha portato con sé Mariavittoria Minghetti. Da questo ha preso inizio questo blocco. La scelta di Helena ha decisamente colpito e sorpreso, ancora una volta, tutti. Si sono ribellati a questa sua mossa esplosiva un po’ tutti, in particolare Jessica Morlacchi. Stasera, nel corso della 17esima puntata, Helena ha spiegato la sua posizione:

“Io volevo chiarire con lui in pace, perché c’è tutta questa cosa contro. Nella Casa è un casino, ho approfittato di questa situazione in Tugurio. Nella Casa ho paura”

Chiaramente, la sua spiegazione non ha convinto Shaila Gatta, la quale esclude di poter accettare di vedere la Prestes vicina a Lorenzo: “Oggi mi darebbe fastidio, perché Helena non vuole essere amica di Lorenzo, vuole altro”.

Jessica crede che Helena sia “ossessionata” da Lorenzo e che sia “innamorata persa”. Inoltre, la Morlacchi trova che per la modella brasiliana questa sia ormai diventata una sfida alla conquista di Spolverato. A un certo punto, la cantante romana ha fatto presente di aver notato che Helena si prepari il giorno nella Casa per far colpo su Lorenzo. La concorrente è arrivata a questa conclusione dopo averla sentita dire questo. In realtà, la Prestes ha chiarito che si riferiva a Javier Martinez.

“Sei bellissima. Sicuramente troverai una persona che ti amerà, senza mettersi in mezzo in una coppia”, ha affermato Jessica, scagliandosi con calma contro la modella. “Le parolacce no Helena, siamo in diretta. Puoi essere bella ed elegante anche stando ferma”, ha continuato la Morlacchi, tentando di restare in una posizione più tranquilla. In questo modo, la cantante romana, furbamente, non si è fatta trascinare nello scontro in modo acceso.

Durante la scorsa puntata, Jessica ha decisamente esagerato, cadendo in basso, tra insulti e offese in diretta a Helena. Avendo immaginato di non aver ottenuto un riscontro positivo, la Morlacchi ha cambiato marcia e ha deciso di restare pacata, cercando di restare in piedi, senza dar motivo di attacco. Il discorso, però, della cantante romana non ha convinto. Questo perché proprio lei appariva così tanto presa da Luca Calvani, che fuori è felicemente fidanzato.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi contro Helena, il web tuona

Signorini ha deciso di far confrontare Helena e Lorenzo stasera. La mossa per chiarire della modella brasiliana, in Tugurio, non ha funzionato. Infatti, i due non hanno avuto alcun chiarimento, anzi. Entrambi sono apparsi stasera abbastanza nervosi e arrabbiati. Spolverato si è detto convinto del fatto che Helena non gli voglia davvero bene.

Dallo studio Beatrice Luzzi ha tuonato contro la Prestes: “Io sarà lapidaria. Hai perso ogni credibilità. Non se ne può più Helena guarda”. Sembra proprio che l’opinionista sia dalla parte di coloro che sono convinti che Helena sia provocatrice e abbia messo in atto una strategia per mettersi contro tutti e avere la meglio. D’altronde la stessa Luzzi ha ottenuto un enorme successo ritrovandosi contro una Casa intera.

Eppure l’attrice non comprende affatto Helena e anche stasera molti dei suoi fan si dicono delusi. Va anche detto che quello messo in atto da Helena è un gioco ben studiato, tanto che lei stessa ha dichiarato più volte che è normale giocare all’interno di un reality show. Il problema, infatti, non dovrebbe essere la strategia. Ogni concorrente ne ha una, come anche Jessica, Shaila e Lorenzo, che tanto accusano Helena.

C’è chi riesce a giocare convincendo il pubblico e chi no. Per la prima volta, si può dire che la Luzzi si ritrova così tanti telespettatori contro. Il pubblico ormai è schierato dalla parte della Prestes. Probabilmente Beatrice ha tentato così anche di dare un consiglio a Helena, ovvero quello di dedicarsi a un’altra situazione, che non vede necessariamente coinvolti Lorenzo e Shaila.