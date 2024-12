GF, Helena: Alfonso sfrenato, tonfo Jessica, Calvani smonta Giglio

È scoppiata la prima vera lite di questa edizione del Grande Fratello, che ha generato tante polemiche. Intanto, Alfonso Signorini, nella puntata in onda il dicembre 2024, ci tiene a rispondere alle critiche. Probabilmente il conduttore si riferisce agli attacchi ricevuti dal reality show, in questi giorni, sugli ultimi dati degli ascolti tv. I risultati che attualmente sta ottenendo questa edizione sono decisamente poco soddisfacenti.

Un crollo degli ascolti televisivi che ha generato inevitabilmente tanti commenti. “Parlano anche quando noi stiamo in silenzio. Tanto parlano gli altri, noi silenzio”, afferma Signorini, dando inizio alla nuova puntata. Il primo blocco è dedicato a Helena Prestes e Shaila Gatta, la cui lite ha generato malumori. In particolare, sono aumentati i sostenitori per la modella brasiliana, mentre la ballerina è finita la bufera. Stasera Signorini fa confrontare le due concorrenti.

“Intanto, chiedo scusa, perché è proprio brutto da vedere. Sono stati accumuli di gesti. Una serie di cose che mi hanno portato a dire… lei vuole stare in mezzo”

Riguardo le scuse, Signorini tuona contro Shaila:

“Queste scuse che arrivano dopo, ci hanno stancato. Uno dice le peggiori nefandezze e poi chiede scusa”

Intanto, Helena assicura che sarà sempre in mezzo tra Shaila e Lorenzo. “Io lo amo come amico. Io ho rispettato che loro si stanno innamorando. Sta a lui dire…”, replica la Prestes. La modella brasiliana è convinta che Shaila coinvolgerebbe gli altri coinquilini contro di lei. La ballerina smentisce dicendo di aver chiesto agli altri gieffini di non isolare Helena. La modella ammette di non sentirsi sola e Signorini accetta la sua onestà, in quanto così non ha cercato di passare da vittima.

Lorenzo Spolverato dice di essere curioso di scoprire la lettera di Helena, ma difende Shaila. Il gieffino crede che la Prestes abbia solo provocato e non abbia cercato di recuperare il loro rapporto. Lorenzo si dice deluso dalla gieffina.

Grande Fratello: Signorini contro Shaila, Calvani smentisce Giglio

Arriva il momento per Signorini di lasciarsi andare a una strigliata contro Shaila, legata al triste monologo che ha fatto discutere nei giorni scorsi:

“Hai avuto una forma violenta verso Helena inaccettabile. Quando dice che senza gli altri non è nessuno, hai la volontà di ferirla. Non puoi far sentire un essere umano una nullità. Non può essere accettato questo. Non faccio un discorso sulle parolacce, ma dei contenuti. Sono terribili”

Non finisce qui la strigliata. Signorini ha da dire qualcosa anche a Luca Giglioli:

“Io me la prendo anche con Giglio, che aveva quella faccia da schiaffi. Te ne sei stato zitto e ridacchiavi. Luca l’ha fatto. Il messaggio è arrivato forte e chiaro”

Giglio non sa dove appigliarsi e assicura che avrebbe voluto dire la sua, ma sarebbe stato fermato da Calvani. Sembra che il primo voglia passare come chi avrebbe tentato di fermare il feroce attacco di Shaila. Ma ecco che lo stesso Calvani smentisce:

“Ti ho fermato da una figuraccia, perché ti stavi schierando con Shaila contro una donna sola. Mi sono accorto che tu forse, siccome vi siete fatti gruppo intorno a Shaila…”

GF: la caduta di Jessica Morlacchi, il consiglio di Luzzi per Helena

Intanto, le clip mostrano vari concorrenti palesare i loro sospetti su Helena. La maggior parte di loro crede che stia provocando tutti per diventare una vittima. Calvani pensa, invece, che siano un po’ tutti invidiosi del fatto che la Prestes sia stata eletta preferita con Lorenzo Spolverato, nel televoto della scorsa settimana. Tocca ora a Jessica Morlacchi, che perso consensi ultimamente, ricevere il rimprovero di Signorini. La cantante romana ha affermato che Helena è una persona “squilibrata”. Ebbene la concorrente stupisce e conferma il suo pensiero, anziché scusarsi:

“Non sta bene, è una persona malvagia, cattiva e crudele. Gode. Io avevo cercato di fermare questa cosa. Mi hanno detto che è una provocatrice, io aggiungo seriale. Vorrei che Helena stesse lontano da me”

Questa rappresenta per molti la caduta di Jessica, che in diretta televisiva accusa ferocemente Helena, la quale non si scompone. Intanto, Cesara Buonamici chiede alla modella brasiliana di riflettere sulle sue parole e sui suoi gesti.

Calvani arriva in difesa di Helena, affermando che in questi giorni si sono tutti uniti in gruppo per mormorare parole contro di lei. Interviene Beatrice Luzzi, la quale dice di capire la Prestes, consapevole di ciò che vuol dire ritrovarsi sola contro tutti. L’opinionista, però, fa notare che più volte, in effetti, la modella continui a provocare e a puntare su Lorenzo. Beatrice invita a Helena, definita “un’artista”, a puntare ad altre.

Non tutti hanno apprezzato l’intervento di Luzzi. I fan di Helena si aspettavano che da parte sua sarebbe arrivato un sostegno maggiore per la modella, visto che lei stessa è stata isolata in quella Casa, attaccata dal gruppo e accusata di essere una provocatrice.