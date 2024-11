GF, regolamento violato, il team di Helena sbotta: ‘bullismo’

Che cosa ci sta insegnando il Grande Fratello in queste ultime ore? Sicuramente che la leggerezza di cui abbiamo parlato neanche 24 ore fa è già bella che sfumata e che gli equilibri stanno realmente cominciando a tremare. Alcuni di questi sapevamo sarebbero crollati, anzi probabilmente sono durati anche troppo, ma forse qualche limite è stato superato.

Dopo la litigata clamorosa avvenuta proprio nel Giorno del Ringraziamento tra Shaila ed Helena, fuori gli animi stanno continuando a bollire. Il team che segue la concorrente brasiliana, infatti, è intervenuto sui social con un comunicato stampa ufficiale piuttosto incisivo. Quattro storie Instagram “denunciano” gli atteggiamenti che Helena sta subendo ormai da tempo, tra cui “bullismo psicologico e persino insinuazioni di aggressione fisica“.

Parole dure nei confronti del GF, ma parte del web non è d’accordo

La sfuriata tra Shaila Gatta ed Helena Prestes ha sicuramente “intrattenuto” il pubblico a casa, ma a dire il vero non è piaciuta così tanto. Una scena definita dai più “pietosa“, una pagina di televisione deplorevole che di intrattenimento non ha nulla, se non la conferma che a mancare, molto spesso, è proprio il rispetto. La “denuncia corale” del popolo di X? Provvedimenti per Shaila, tacciata anche di razzismo e di xenofobia:

PICCOLA GIOCATRICE LANGUIDA DAL CULETTO PELOSO

Aiutatemi a decifrare questa idiozia schifosa uscita dalla sua fogna perchè io ci leggo un insulto velatamente razzista

-Brasile senza cultura

-Non stai nella giungla

-culetto peloso=scimmia(?)#grandefratello pic.twitter.com/T7V3SyH0vI — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 29, 2024

Non è chiaro l’intento dell’ex velina, ma quello a cui abbiamo assistito è sinceramente qualcosa di sgradevole, in generale. Le discussioni fanno parte del reality e si tratta pur sempre di dinamiche, ma dove finisce il limite del rispetto e della decenza e dove comincia quello della maleducazione? Questo è quanto si chiede il web, che non vede l’ora di vedere arrivare punizioni, squalifiche e tutto ciò che molto probabilmente non arriverà mai.

Violazione del regolamento interno

Frasi discriminatorie e aggressive

l’ammonimento ufficiale e la sensibilizzazione sul rispetto.

Nessuna squalifica nonostante la tolleranza zero richiesta, stanno valutando una lettera #grandefratello — Agent Beast (@Agent__Beast) November 29, 2024

Violazione del regolamento? “Non è solo colpa di Shaila, Helena è finta”

Tra chi tifa Helena e continua ad andare contro Shaila (e Giglio, anche lui già finito nel polverone), c’è chi pensa che parlare di bullismo, di razzismo, di violenza psicologica sia un po’ troppo. Ciò che sta vivendo Helena è realmente così grave? Si chiedono molte persone da casa, palesemente stanche di leggere parole riguardanti alcuni temi oggi ancora molto presenti nella società:

Helena sarebbe stata bullizzata perché Shaila le ha detto quello che pensiamo tutti? […] Cosa c’è di sbagliato in questo? Il tono che ha usato forse perché ha alzato la voce? Perché voi quando litigate con una persona fare il gioco del silenzio fatemi capire […] Basta tirare fuori argomenti importanti come la violenza, l’aggressività e il bullismo. Chi c’è passato sa che cosa significa e non è questo certamente il caso […]

Queste le parole di un utente su X, il cui pensiero è stato (ed è) condiviso da tanti altri, che continuano a ribadire che il Grande Fratello non è un tribunale e che se non si sanno accettare le discussioni si può 1. non guardare e 2. non entrare in gioco.

Ogni parola ha un peso, ogni situazione dovrebbe essere valutata, tirare in ballo certe affermazioni potrebbe urtare la sensibilità di molti, è vero, ma siamo sicuri che assistere a ciò che abbiamo assistito ieri (e nelle settimane scorse, vedi Lorenzo, vedi Giglio etc.) sia davvero parte del gioco “sano”? Non sarebbe il caso di parlare con oggettività, a prescindere dalle “fazioni”? La domanda resta aperta, così come le risposte.